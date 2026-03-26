消委会万能插苏｜10款适配万能插头 USB充电效能/安全/电压稳定性评测！日本城JHE与SUPER潜在触电风险

消委会万能插苏评测｜随著家居电子产品日益增多，不少市民会选用万能插苏以扩充插座数量。香港消费者委员会（消委会）近日联同机电工程署（机电署），对市面上10款附设USB插座的万能插苏进行详细评测，并评估当中的安全性、省电表现及整体效能，为消费者提供选购参考。

消委会评测10款万能插苏 USB充电效能/安全/电压稳定性一文睇清

本次消委会的评测涵盖市面上10款配备USB插座的万能插苏（又称适配接头），主要可分为「传统式」及「T形」两大类。传统式设计的样本，在插座正面设有2至4个USB插座，位置通常在上方或下方，售价范围由$99至$148。另一类为机身较纤薄的T形样本，不少采用了长条形设计。它们的顶部配备一个13安培（A）的方脚插头，并同样提供2至4个USB插座。当插入墙身电源插座后，机身会呈现倒T字形状，售价则介乎$138至$189。

所有受测样本均提供2或3个13A三方脚插座。值得一提的是，当中有4款产品更为13A三脚插座及／或USB供电部分加入了独立开关掣，让用户能更灵活地控制电源，操作上更为便利。

10款万能插苏样本及评分一览

Verbatim VAPOE158

总评：4.5

安全表现：5

省电表现：4.5 M2K M2K-240PDS

总评：4.5

安全表现：5

省电表现：4 Xpower WSS2

总评：4.5

安全表现：5

省电表现：4 momax US19UKW

总评：4.5

安全表现：5

省电表现：3.5 EI8HT T3PD

总评：4

安全表现：5

省电表现：4 Sunshine MPD-3

总评：4.5

安全表现：5

省电表现：4.5 丰叶 FYM 8733USB A+C

总评：4.5

安全表现：5

省电表现：4 JT N13USBPD

总评：4

安全表现：5

省电表现：3.5 JHE JHE-SU082PD

总评：2

安全表现：2

省电表现：4 Super N13USB3A

总评：2

安全表现：2

省电表现：4.5

万能插苏USB充电效能 快速充电设计成主流

市面上大部分万能插苏都内置USB电路，可将220V交流电转为直流电，并透过USB-A及USB-C插座输出，为手机、平板等电子产品充电。各产品声称的最大总输出功率由15W至50.5W不等。在操作效率方面，所有样本均符合欧盟及中国内地的相关法规要求。其中，「Sunshine」和 「Super」的平均操作效率表现最佳。而在待机耗电量方面，8款样本的功耗低于0.1W，当中以设有独立开关的「M2K」表现最为出色。

除了「丰叶 FYM」只支援标准5V电压外，其余受测的样本均支援Power Delivery（PD）或Quick Charge（QC）等快充技术。这些技术能将输出电压提升至最高20V，大幅缩短充电时间。

不过，消费者需注意，在多个装置同时充电时，「Verbatim」、「Xpower」、「Sunshine」及「Super」四款样本的快充功能会自动停止，降回至标准的5V充电模式。此外，「EI8HT」在同时使用USB-C及USB-A插座时，其USB-A的输出电压会大幅下降，或影响电子产品的正常充电。

安全性能测试 2款样本绝缘不足存触电风险

电器安全至关重要。在机电工程署进行的安全测试中，发现「JHE」及「Super」两款万能插苏，内部带电零件与用户可接触部分之间的绝缘距离不足。此设计缺陷在长期使用后，可能因零件移位而构成触电风险。相关供应商已同意将产品回收。

其余八款样本，包括「Verbatim」、「M2K」、「Xpower」、「momax」、「EI8HT」、「Sunshine」、「丰叶 FYM」及「JT」，则全数通过防触电、结构、温升及耐用度等安全测试。

USB插座耐用度与电压稳定性表现出色

为评估USB插座的耐用性，是次测试参考了安全标准IEC 62680系列的要求，模拟了长时间重复使用的情境，从每个样本中选取一个USB-C及一个USB-A插座，以每小时500次的频率，重复进行插拔动作，总计达10,000次。测试结果令人满意，所有样本的两款USB插座在经历万次测试后，结构均未出现任何破损，表现十分坚固，因此在此项目全部获得5分的最高评分。

根据安全标准，在最大负载情况下，USB插座的输出电压不应低于其额定值的95%。在测试中发现，当「EI8HT」在同时使用USB-C和USB-A插座时，USB-A的输出电压大幅下降至仅3.3V，远低于标准，或会影响装置正常充电。至于其余所有样本，其量得的USB输出电压均不低于额定值的97%，表现符合标准。

消委会安全使用万能插苏建议

一、精明选购贴士

检查安全规格：应选购符合本港安全规格，并清晰标示制造商、型号、电压及功率等资讯的产品。避免在网上购买来历不明的插苏。

拒绝不规则插孔：切勿购买或使用插孔不规则的万能插苏，以免因接触不良而引发短路。

留意损坏迹象：如发现插苏有裂痕、过热变色、变形或插脚松脱等情况，应立即停用。

二、正确使用习惯

避免超载：切勿在万能插苏上再连接拖板（延长线）或其他万能插苏，以免负荷过重。

远离高耗电量电器：万能插苏不适用于冷气机、电暖炉、电煮食炉等高功率电器。

保持散热：确保插苏周围有足够的散热空间，不要将其放置在沙发背后等密闭位置。

慎防儿童触碰：应将插苏放在儿童无法触及的地方，防止他们将导电物件插入带电插孔。

三、充电安全须知

使用合适的充电线：为发挥最佳快充效果，建议使用电子产品原厂附送的充电线。

留意充电器状态：若充电器出现过热或充电时间异常地长，可能代表已超出负荷，应考虑更换输出功率较大的充电器。

充电完成后拔除：即使电子产品会自动停止充电，完成后仍应拔掉插头。切勿在睡觉或无人看管时充电，以策万全。

资料来源：消委会第593期《选择月刊》