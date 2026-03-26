Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WhatsApp翻译新功能！直接翻译转换零手动 支援英/日/韩/简体21种语言

生活百科
更新时间：12:41 2026-03-26 HKT
发布时间：12:41 2026-03-26 HKT

在全球化的今天，使用WhatsApp与不同国家的朋友或生意伙伴沟通已是常态，但语言不通往往成为最大的障碍。好消息是，根据外国网站，WhatsApp正在测试一项突破性的「自动翻译」新功能，预计将支援包括繁简中文、英、日、韩语在内的21种语言，让跨语言沟通变得前所未有的简单。

WhatsApp 最新测试版本 突破现有手动翻译界限

WhatsApp的翻译功能在未来将会大大提升。
WhatsApp的翻译功能在未来将会大大提升。

目前，WhatsApp用户如果想翻译一条外语讯息，必须长按该讯息，然后在弹出的选单中点击「翻译」。这个过程虽然实用，但当对话讯息频繁时，逐条点击翻译不仅操作繁琐，更会打断流畅的沟通节奏，体验并不理想。

为了彻底解决这个麻烦，据外国试机网站透露，WhatsApp正在iOS 26.11.10.70 Beta 测试版本中开发全新的「自动翻译」功能。未来，用户只需在指定聊天室的资讯页面中，预先设定好「来源语言」和您希望翻译成的「目标语言」。完成设定后，该聊天室内所有接收到的外语讯息，都会即时、自动地被翻译成您设定的语言，无需再进行任何手动操作，大幅提升沟通效率。

离线全自动翻译 本机处理保障隐私

更令人安心的是这项新功能的隐私保护机制。自动翻译将完全依赖装置本身的系统API 进行处理。代表用户的对话内容无需上传到任何云端伺服器或第三方平台，从而确保了点对点加密的完整性，杜绝资料外泄的风险。

不过，这种设定亦会带来限制。基于翻译功能源自手机本体，用家手机的系统版本若较旧，可能无法下载所需的最新版本语言包，影响WhatsApp 翻译功能的运作。

支援21种语言 弹性查看原文

根据目前资讯，新功能预计首阶段将支援多达21种主流语言，包括：

  • 中文（繁体、简体）

  • 英语（英国、美国）

  • 日语

  • 韩语

  • 阿拉伯语

  • 德语

  • 法语

  • 西班牙语

  • 俄语

  • 泰语

  • 越南语等

如果用户在翻译后想核对原文，只需长按讯息，便可轻松选择查看原始讯息或暂时移除翻译，设计非常弹性。

目前，这项功能仍在开发和优化阶段，预计在测试完成后，会逐步向全球用户开放，但具体日期未有公布。


同场加映：入境处自助服务站加设新功能！换领身份证／特区护照更方便 即睇地址/时间

 

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
影视圈
19小时前
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
影视圈
4小时前
男子租度假屋游休假，嬉水后全身湿透摘野莓，误碰灯柱触电亡。梁国峰摄
梅窝地盘工休假度假屋游玩 嬉水后摘野莓误碰灯柱触电亡
突发
3小时前
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
影视圈
15小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
食用安全
2026-03-25 11:30 HKT
宏福苑听证会｜竞委会：不排除出现两个或以上围标集团 围标涉欺诈 勿罚款了事︱持续更新
社会
3小时前
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场争夺 仅4口价即告流拍
01:53
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场参与 仅4口价即告流拍
申诉热话
20小时前
雪山救狐狸︱AI片爆红全网播量破50亿 解放军蹭热度搞二次创作︱有片
00:46
雪山救狐狸︱AI片爆红全网播量破50亿 解放军赶潮流搞二次创作︱有片
即时中国
6小时前