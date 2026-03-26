WhatsApp翻译新功能！直接翻译转换零手动 支援英/日/韩/简体21种语言

在全球化的今天，使用WhatsApp与不同国家的朋友或生意伙伴沟通已是常态，但语言不通往往成为最大的障碍。好消息是，根据外国网站，WhatsApp正在测试一项突破性的「自动翻译」新功能，预计将支援包括繁简中文、英、日、韩语在内的21种语言，让跨语言沟通变得前所未有的简单。

WhatsApp 最新测试版本 突破现有手动翻译界限

WhatsApp的翻译功能在未来将会大大提升。

目前，WhatsApp用户如果想翻译一条外语讯息，必须长按该讯息，然后在弹出的选单中点击「翻译」。这个过程虽然实用，但当对话讯息频繁时，逐条点击翻译不仅操作繁琐，更会打断流畅的沟通节奏，体验并不理想。

为了彻底解决这个麻烦，据外国试机网站透露，WhatsApp正在iOS 26.11.10.70 Beta 测试版本中开发全新的「自动翻译」功能。未来，用户只需在指定聊天室的资讯页面中，预先设定好「来源语言」和您希望翻译成的「目标语言」。完成设定后，该聊天室内所有接收到的外语讯息，都会即时、自动地被翻译成您设定的语言，无需再进行任何手动操作，大幅提升沟通效率。

离线全自动翻译 本机处理保障隐私

更令人安心的是这项新功能的隐私保护机制。自动翻译将完全依赖装置本身的系统API 进行处理。代表用户的对话内容无需上传到任何云端伺服器或第三方平台，从而确保了点对点加密的完整性，杜绝资料外泄的风险。

不过，这种设定亦会带来限制。基于翻译功能源自手机本体，用家手机的系统版本若较旧，可能无法下载所需的最新版本语言包，影响WhatsApp 翻译功能的运作。

支援21种语言 弹性查看原文

根据目前资讯，新功能预计首阶段将支援多达21种主流语言，包括：

中文（繁体、简体）

英语（英国、美国）

日语

韩语

阿拉伯语

德语

法语

西班牙语

俄语

泰语

越南语等

如果用户在翻译后想核对原文，只需长按讯息，便可轻松选择查看原始讯息或暂时移除翻译，设计非常弹性。

目前，这项功能仍在开发和优化阶段，预计在测试完成后，会逐步向全球用户开放，但具体日期未有公布。