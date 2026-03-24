银行6大隐藏收费！汇丰打簿$50/次 1银行月结单年费$240 6类人可豁免

不少香港人经常使用银行处理日常开支及事务，但其实银行服务有不少隐藏收费，尤其部分传统柜位服务和纸本文件，正被银行逐步转为收费项目，本文整理香港5间银行的6大隐藏收费，让你不会在不知不觉间损失金钱，即看下文了解详情！

香港本地银行6大隐藏收费 打簿/邮件月结单/支票存款

各大银行都有一些相似的收费服务，包括信用卡年费、邮寄结单收费等基本费用，但其实有些隐藏收费，可能在市民较难察觉的情况下被收取服务费，以下整理香港主要银行的6大常见隐藏收费，并附上豁免条件。

1. 汇丰银行

汇丰银行

汇丰银行隐藏收费【1】低额结存服务费

汇丰环球私人银行、汇丰卓越理财尊尚、个人综合理财户口、万用户口：豁免

汇丰卓越理财

全面理财总值1,000,000港元或以上： 豁免

全面理财总值1,000,000港元以下：每月380港元

汇丰One

香港身分证持有人： 豁免

2026年1月1日之前开户的非香港身分证持有人： 豁免

2026年1月1日或之后新开户的非香港身分证持有人（全面理财总值10,000港元或以上）： 豁免

2026年1月1日或之后新开户的非香港身分证持有人（全面理财总值10,000港元以下）：每月100港元

汇丰银行隐藏收费【2】纸币或辅币存款收费

500个辅币以下（一日内）

豁免

500个辅币或以上（一日内）

个人客户、个人综合理财户口、汇丰 One： 存款额的2％（最低收费55港元）

汇丰卓越理财：存款额的1％（最低收费30港元）

汇丰卓越理财尊尚、汇丰环球私人银行：豁免

200张现钞或以下（一日内）

豁免

200张现钞以上（一日内）

个人客户、个人综合理财户口、汇丰 One： 存款额的0.25％（最低收费55港元）

汇丰卓越理财、汇丰卓越理财尊尚、汇丰环球私人银行：豁免

汇丰银行隐藏收费【3】更新存折纪录手续费（打簿费）

个人客户、个人综合理财户口、汇丰 One： 每次50港元（2026年5月1日生效）*#

汇丰卓越理财、汇丰卓越理财尊尚、汇丰环球私人银行：豁免

* 18岁以下或年满65岁或以上人士、长者卡持有者、综援受助人、政府伤残津贴受助人、身体伤残或视觉有障碍的人士可获豁免收费。

# 若存折是由于进行柜位交易而被更新，手续费可获豁免。柜位交易的例子包括提取现金、存入现金、存入支票等等。

汇丰银行隐藏收费【4】存入支票手续费

个人综合理财户口、个人户口、汇丰 One： 每张支票收取5港元（经分行柜位，2026年5月1日生效）*#

汇丰卓越理财、汇丰卓越理财尊尚、汇丰环球私人银行：豁免

* 18岁以下或年满65岁或以上人士、长者卡持有者、综援受助人、政府伤残津贴受助人、身体伤残或视觉有障碍的人士可获豁免收费。

# 使用「入票易」机或其他非分行柜位渠道存入支票，则可豁免手续费。

汇丰银行隐藏收费【5】邮寄月结单收费

个人理财港元往来户口、万用户口、汇丰环球私人银行、汇丰卓越理财尊尚、汇丰卓越理财、汇丰One、个人综合理财户口、大学生理财户口、现金卡户口、人民币储蓄户口、港元结单储蓄户口、「外币通」结单储蓄户口、外币往来户口或任何信用卡户口：年费60港元*#

HSBC Privé：豁免

*18岁以下或年满65岁或以上人士、长者卡持有者、综援受助人、政府伤残津贴受助人、身体伤残或视觉有障碍的人士可获豁免收费

# 使用「入票易」机或其他非分行柜位渠道存入支票，可豁免手续费。）

汇丰银行隐藏收费【6】退回自动转账付款指示收费

因户口款项不足而退回自动转账付款指示：每次165港元

*不适用于设有汇财组合贷款的综合户口、以及即时充值交易至储值支付工具营运商的电子钱包。

2. 恒生银行

恒生银行

恒生银行隐藏收费【1】低额结存服务费

综合户口全面理财总值10,000港元或以上： 豁免

综合户口全面理财总值10,000港元以下：豁免

恒生银行隐藏收费【2】纸币或辅币存款收费

500个辅币以下（一日内）： 豁免

500个辅币或以上（一日内）： 存款额的2％（最低收费50港元）

200张现钞或以下（一日内）： 豁免

200张现钞以上（一日内）：存款额的0.25％（最低收费50港元）

恒生银行隐藏收费【3】更新存折纪录手续费（打簿费）

豁免

恒生银行隐藏收费【4】存入支票手续费

30张或以下（一日内）： 豁免

30张以上（一日内）：每张额外支票1港元

恒生银行隐藏收费【5】邮寄月结单收费

优越私人理财、优越理财、优进理财、综合户口、港元往来户口、港元结单储蓄户口和ATM结单储蓄户口

每年7月至翌年6月的12个月期间：每户口收费60港元*

*18岁以下或领取综合社会保障援助（需提供有关证明）、出示伤残人士证明文件（例如领取政府伤残津贴文件）、持长者咭或年满65岁之客户可获豁免收费。

恒生银行隐藏收费【6】退回直接付款指示／自动转账付款授权收费

因户口款项不足而退回：每柱165港元或等值*

* 优越私人理财、优越理财、优进理财及综合户口获豁免收费。该客户名下其他户口概不适用。银行可将超过两年无过账纪录之直接付款授权书取消而毋须另行通知。

3. 中银香港

中国银行

中银香港隐藏收费【1】低额结存服务费

豁免

中银香港隐藏收费【2】纸币或辅币存款收费

500个辅币以下（一日内）： 豁免

500个辅币或以上（一日内）： 存款额的2％（最低收费50港元）

200张现钞或以下（一日内）： 豁免

200张现钞以上／存入金额达100,000港元（一日内）：存款额的0.25％（最低收费50港元）

中银香港隐藏收费【3】更新存折纪录手续费（打簿费）

豁免

中银香港隐藏收费【4】存入支票手续费

30张或以下（一日内）： 豁免

30张以上（一日内）：每张额外支票1港元

中银香港隐藏收费【5】邮寄月结单收费

每名客户每月收费：5港元*

*18岁以下、65岁或以上的客户或透过本行领取伤残津贴／高龄津贴人士／综合社会保障援助计划之人士可豁免费用。

中银香港隐藏收费【6】退回自动转账付款收费

直接付款授权（DDA）： 每笔165港元

常设指示－自动转账付款：每笔165港元

4. 渣打银行

渣打银行

渣打银行隐藏收费【1】低额结存服务费

豁免

渣打银行隐藏收费【2】纸币或辅币存款收费

500个辅币以下（一日内）： 豁免

500个辅币或以上（一日内）： 存款额的2％（最低收费50港元）

200张现钞或以下（一日内）： 豁免

200张现钞以上（一日内）：存款额的0.25％（最低收费50港元）

渣打银行隐藏收费【3】更新存折纪录手续费（打簿费）

豁免

渣打银行隐藏收费【4】存入支票手续费

30张或以下（一日内）：豁免

30张以上（一日内）

备有填妥表格： 每张1港元

未备有填妥表格：每张2港元

渣打银行隐藏收费【5】邮寄月结单收费

每月10港元*

（*18岁以下、65岁或以上的客户或领取政府伤残津贴／高龄津贴人士或领取综合社会保障援助计划人士可豁免费用。）

渣打银行隐藏收费【6】退回自动转帐授权指示／常行指示的收费

由于存款不足而被退回之转账事项：每项150港元

5. 东亚银行

东亚银行

东亚银行隐藏收费【1】低额结存服务费

豁免

东亚银行隐藏收费【2】纸币或辅币存款收费

500个辅币以下（一日内）： 豁免

500个辅币或以上（一日内）： 存款额的2％（最低收费55港元）

200张现钞或50,000港元或以下： 豁免

200张现钞或50,000港元以上：存款额的0.5％（最低收费55港元）

东亚银行隐藏收费【3】更新存折纪录手续费（打簿费）

豁免

东亚银行隐藏收费【4】存入支票手续费

20张或以下（一日内）： 豁免

20张以上（一日内）：每张额外支票2港元

东亚银行隐藏收费【5】邮寄月结单收费

每月每账户10港元（或等值之其他货币） *

*收费不适用于长者（65岁或以上）、政府综合社会保障援助计划/公共福利金计划人士（包括高龄津贴、普通伤残津贴、高额伤残津贴及长者生活津贴）的领取人士（必须提交相关文件）之指定户口、低收入人士（必须于分行申请豁免收费）之指定户口及其中一位户口持有人与上述任何一项相关之联名户口。

东亚银行隐藏收费【6】退回自动转账／定期转账指示费用

因账户存款不足而被退回／未能执行之自动转账项目： 150港元（人民币/美元之自动转账以等值之人民币/美元收取）

因账户存款不足而被退回／未能执行之定期转账指示项目：150港元（人民币之定期转账指示以等值之人民币收取）

图片及资料来源：汇丰银行、恒生银行、东亚银行、中国银行、渣打银行

文：Y