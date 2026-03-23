新型二手买卖「钓鱼」骗局！顺丰寄件称要收集地址、银行帐号？港女凭1招识破

网上二手买卖平台普及，惟近年骗徒手法层出不穷，不但模仿官方网站，更会利用趁机收集住址、银行帐号等个人资料。近日，有网民在社交平台分享自己在出售二手物品时，险些堕入假冒「顺丰」钓鱼网站骗局的经历，幸好她及时识破，才不致蒙受损失。

二手买卖误堕钓鱼骗局 港女寄顺丰被索地址、银行帐号

高仿顺丰网站设局 诱骗填写个人资料

事主以「香港出闲置千万要小心诈骗骗局！！」为题，分享她在社交平台出售二手茶几的经历。据她忆述，有买家主动接触并提供了一个声称是顺丰速运的网站连结，要求她填写个人资料以安排寄件。

该网站页面设计像真度极高，事主初时不虞有诈，便按指示填写了姓名、地址、电话及银行帐号等个人资料。其后，网站页面却显示她「没有绑定帐号」，并要求她联系人工客服。事主随后便收到来自自称是客户服务人员的WhatsApp讯息及电话。

幸好，事主在此时察觉到不妥。她形容，当看见来电显示为「5」字开头的电话号码，以及接听后对方说著一口普通话，她才开始起疑。当她向对方查询有没有人能说广东话时，对方竟回复称「这边是深圳总部，所以没有广东话客服」。事主凭借这些明显的疑点，最终百分百肯定自己遇上了骗局，并在事后慨叹，提醒大家在出售物品时真的要多加留神。

网民：要填银行帐号就立马退出

此事引发网民热烈讨论，不少有经验的网民分享了防骗心得。有网民指出，在二手买卖中，若对方要求「用WhatsApp或WeChat联络，9成9都系诈骗」，特别是WhatsApp，因其诈骗警示功能不如WeChat的实名制严格。

亦有网民从对话细节中发现破绽，指出骗徒使用的「『一下』、『小哥』这些词都不是在香港生活的人的用语习惯」。此外，有熟悉物流流程的网民提醒，「顺丰不嬲都系比名电话地址就够啦，点会俾个客自己填资料」，更有人直言，任何情况下「要填银行帐号和密码就立马退出吧」。

善用「防骗视伏器」查核风险

市民如遇到可疑来电、网购卖家、交友邀请、招聘广告或投资网站，均可在一站式诈骗陷阱搜寻器「防骗视伏器」输入相关平台帐户名称、收款账户、电话号码、电邮地址或网址等，以评估诈骗及网络安全风险。该搜寻器的资料库整合了市民报案、香港金融管理局、网络安全公司等多方资讯，能提供即时风险评级。

资料来源：好大一块Pizza 🍕＠小红书