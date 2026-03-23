九龙城富豪东方酒店转手！屹立40年见证区内历史更迭 拟改建成学生宿舍

九龙城近月经历不少变迁，继扎根多年的好彩海鲜酒家及AEON百货传出结业消息后，再有地标迎来角色转换。 屹立区内近四十载、作为重要地标的「富豪东方酒店」近日亦正式宣布易手，由中原集团斥资逾15亿元购入，并计划将这座老牌酒店全面翻新，申请改建为学生宿舍，为这座具历史意义的建筑翻开新的一页。

屹立九龙城40年！富豪东方酒店易手 拟改建成学生宿舍

见证时代变迁 九龙城老牌地标易手

市场消息传出，富豪产业信托决定出售旗下「富豪东方酒店」的附属公司，交易总代价约15.18亿元，买方为中原策略投资（CSI）间接全资拥有的丽天置业。

富豪东方酒店的历史与启德机场密不可分。酒店于1982年落成，最初名为「富豪机场酒店」，是当时距离启德机场最近的酒店。为了方便旅客，酒店更曾加建一道行人天桥，直接连接机场客运大楼。随著1998年香港国际机场搬迁，酒店也随之易名为「富豪启德酒店」，至2002年，酒店再度易名，成为今天广为人知的「富豪东方酒店」。多年来，酒店见证整个九龙城区的时代变迁，更曾被指定为「2009年东亚运动会」的运动员酒店，是区内居民及旅客的集体回忆。

中原斥资15亿接手 拟改建学生宿舍

据悉，「富豪东方酒店」面积约22.9万平方呎，原拥有494间房，成交呎价约为6,628元。买方丽天置业计划在完成交易后，拟将该物业申请改建为学生宿舍。值得注意的是，是次交易不包括邻近的「宝城大楼」部分楼面，该部分将由卖方保留并继续出租。

事实上，将酒店部分空间转为宿舍早有先例。政府青少年网站于2024年宣布与仁爱堂与富豪酒店集团合作，将富豪东方酒店内的80间房改建为「YOT Hub仁爱龙城青年宿舍」，提供最多160个宿位，为青年提供可负担的住宿选择。