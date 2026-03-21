李居明-《粤剧特朗普5.0》又来了 向买不到票的观众致歉｜李居明大师会客室

《粤剧特朗普5.0》又来了！首先是向上一次未能买到戏票的观众致歉。事实上沙田大会堂5,400张戏飞，在短短一个礼拜内全部售罄，火爆程度让我喜出望外，看到很多观众没不到戏飞，我很抱歉，这次有机会了，《粤剧特朗普5.0》即将在六月于西九戏曲中心公演，而且今次的演员是历届最强阵容，汇集一线老倌，力求带来最顶级的体验，上一次没买到票的朋友，这次千万别错过。

征求跨界青年江青

《粤剧特朗普》的前传是《虚云三梦》系列近代史粤剧，其中《粤剧毛泽东》最受大家赞赏和评论。我是以超自然编撰了中国近代史人物，以及他们不为人知的一面。此剧在短期内推出。其中青年江青的角色颇为特别，大家都在期盼跨界艺人来演绎这个角色。《粤剧特朗普》受欢迎，大家都要追看《粤剧毛泽东》了。

今年六月举办「新光当代粤剧节」，纪念新光过去12年的粤剧成绩，甄选了三套最受欢迎的粤剧。可谓是香港粤剧文化的重要历史时刻。第一套当然是万众期待的《粤剧特朗普5.0》。我应因大家的意见，会对剧本再做调整，希望带给大家更多惊喜。

很多年轻人看完《粤剧特朗普》之后对我的粤剧有信心，而追看传统剧目。《金玉观世音》是以年轻人视角讲述观音成佛、情度韦陀的故事，题材另类。

《粤剧特朗普5.0》会应因时事和观众意见，对剧本再做调整，希望带给大家更多惊喜。

两套经典传统粤剧

第二套我甄选了新光最值得纪念的传统戏目，盖鸣晖主演的《蝶海情僧》。此剧成绩骄人，是首个粤剧剧本改编成京剧和越剧，与国家级演员同台演出，于北京国家大剧院作「三剧三地联演」的历史性演出。又全剧翻译成日文字幕于日本演出，受日本观众热爱，又赴新加坡、澳门公演。此剧打破了年轻观众传统粤剧的刻板印象，吸引老中青三代观众走进剧场。很多年轻人看完《粤剧特朗普》之后对我的粤剧有信心，而追看传统剧目。

第三套是《金玉观世音》，新光曾资助「油麻地新秀计划」首两年的费用，培养的年轻一代新秀在香港剧坛脱颖而出。其中我非常欣赏蓝天佑和郑雅琪唱做念打俱佳。这部戏是以年轻人视角讲述观音成佛、情度韦陀的故事，题材另类，不仅吸引出家人前来观看，更带动大批年轻人欣赏粤剧，推动「粤剧新浪潮」。

娱乐与文学性兼备

「当代粤剧团」粤剧之所以受欢迎，是我甄选了粤剧中最好听曲目，又邀请到老倌个个都是唱家班，能唱得出神入化，观众听出耳油。这是「当代粤剧团」最大的殊胜，也是我本人的要求。特别在西九戏曲中心音响殊胜，有20位乐师现场拍和，非常震撼。锣鼓声属金，等如化泄了五黄二黑，人能醒神，带来精神加持。同时，我在剧中融入佛法与人生哲理，兼具娱乐性，全程无闷场。粤剧是一种文学艺术的升华。

本次粤剧节《粤剧特朗普5.0》演三场，《蝶海情僧》《金玉观世音》各演两场，不少观众计划全套购票。四月正式预售，六月相聚西九！