港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意

结婚是人生大事，不少长辈习惯以金饰作为贺礼，寓意幸福与富贵。近日，有即将结婚的港女在社交平台上发文，指因金价持续高企，于是劝说父母勿买金饰，不料父母答应之后竟改买1物，让她苦呻「更加唔保值。」帖文引起网民热议，有网民安慰道：「都系一份心意」、「礼物摆一世，理得佢保唔保值呢。」即看下文了解详情。

港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」

近日，一位即将结婚的港女在Threads上发文，指因近期金价持续高企，她早早劝说父母不要购买金饰，「主要都系想叫佢哋悭钱」。原以为成功说服父母放弃购买黄金，谁料父母最终改为购买钻石作为结婚礼物，令她无奈直言：「钻石更加唔保值，早知𠮶阵佢买金好过。」

她后续解释，家中经济本就不富裕，买完礼物后，父母几乎没有现金，日后的医疗开支或退休生活，恐怕仍要依靠她来负担，「咪等如系我自己出钱买钻石。」

网民安慰：都系一份心意

帖文引起网民热议，有网民直言：「劲蚀」、「得返一堆冇用嘅炭」、「金真系好过钻石好多，屋企人要送就照收就得啦，而家送石真系好无谓」、「真系唔知好嬲定好笑，不过佢地都系因为锡你先买」；也有网民安慰，指是父母一片心意，「佢地锡你丫嘛，唔好嬲啦，永恒嘅心意，你过多十年、廿年，有机会拎返出嚟睇，会有唔同感受」、「其实礼物系心意，冇乜事都唔会卖，唔需要咁计较系咪保值。」

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文：Y