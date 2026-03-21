平日口岸巴士站现排队人龙？网民分析5类北上「常客」 银发族/打工仔/中产都有份？

即使不是周末或假期，港铁罗湖、落马洲等口岸平日仍经常出现北上人龙。近日，有网民整理5类最常北上的「常客」，除了需要跨境工作的打工仔，还有为节省开支北上购买日常用品的基层市民等，认为港人北上已经成为日常生活一部分，吸引不少人留言讨论。

平日过关照现排队人龙？网民分析5类北上「常客」

早前，有网民在社交平台群组发文，表示在非周末或假期，平日仍有不少人排队乘搭巴士前往深圳口岸，直言「实时口岸，北上消费已经系香港人嘅日常」。帖文一出，随即吸引不少网民留言讨论，有人惊讶「平日都咁多人？」，也有选择平日北上的市民形容经罗湖站回港时，人潮比想像中多，「寻日北上剪头发，估唔到回程罗湖站劲多人」。

与此同时，有网民直言「其实北上，细心分析及观察，有几种人」，以下整理网民的意见，北上「常客」可以分为5类：

第一类人：跨境工作人士

有网民认为，现时有不少需要往返两地工作的打工仔，「因工作要上去，即日来回」；有人指出部分港漂每逢周末或假期就会返回内地居住，以香港赚取的薪金在内地消费，如购买食品、日用品及家品等，性价比相对较高。

第二类：基层港人

有网民表示，不少基层市民平日会北上买餸或购买日常用品，期望借此节省生活开支，有人更笑言：「上去主要系食同买烧味。去到酒楼全部广东话香港人，烧味档又系香港人开。」不

第三类：中产港人

有网民认为部分中产人士近年或因收入减少，在香港消费力下降，故选择北上「松一松，hea一hea」；有人则认为北上消费其实不算便宜，「香港一到假期一家大细就会上去呢种休闲设施消费，所以一啲都唔平㗎，消费仲分分钟好高，所以唔一定系低下阶层先上去消费㗎，因为香港无……」，加上认为服务及性价比较高，「同样嘅钱，服务好咗，空间阔落咗，你去唔去？」

第四类：自由行旅客

近年，香港举办不少大型活动吸引旅客参加，有网民认为部分来自深圳或附近地区的旅客为了省却住宿开支，选择「玩完即日返屋企」，成为各大口岸的北上「常客」。

第五类：银发族

60岁或以上香港居民除了可以在本地享有$2乘车优惠，深圳近年推出长者乘车优惠，凡年满60岁或以上，即可免费乘搭深圳地铁；上车时凭深圳颐年卡或港澳居民居住证，即可免费乘搭巴士，吸引不少银发族平日北上旅游，扩阔眼界，「其实行得到都去行吓，扩眼空间，好过第日老咗脚仔冇力，咁就有点遗憾，上落有些逼，但是开心嘅。」

来源：全港店舖执笠结业消息 关注组@Facebook