长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?

随著北上消费成为港人热门的消遣方式，如何节省乘搭交通开支也成为了市民关心的话题。近日，有网民在社交平台上提出关于「长者使用乐悠咭从红磡前往罗湖」的收费问题，意外引发一场关于最平路线的热烈讨论，其中有网民教一条仅需$4的路线更被誉为「神级教学」。

网民热议63岁长者红磡去罗湖最平方法！用乐悠咭一路线只需$4

日前有网民在facebook群组「深圳大湾区好去处开心share」上发文，提出了一条「长者常识题」，向广大网友请教「63岁用乐悠咭红磡去罗湖车钱几多？」。但这则看似简单的问题，迅速吸引了大批热心网民留言，并分享了多种乘车方法。

上水出闸再入闸 车程便宜$13.1

网民表示，如使用最直接乘搭东铁线的方法，以乐悠咭于红磡入闸，并于罗湖站出闸，由于长者是63岁，并非在65岁或以上的半价优惠之列，故收取正价，全程共$41.6。

另有网民建议，如想便宜一点的话，或可选择于上水先落车出闸，然后再于上水站入闸，乘东铁线往罗湖站。由于有乐悠咭优惠，由红磡站往上水站这程只需$2，而由上水站往罗湖站则需$26.5，全程合共$28.5，比起坐足全程平$13.1。

神级极致悭钱法仅$4 惟需转两程车

然而，在众多留言中，有人提出了一个「极致悭钱」的路线，更被其他网民誉为「人才」的超平方法。该网民详细拆解路线，首先是从红磡站乘西铁往元朗站出闸，再于G出口处转乘九巴B1线前往落马洲站。然后经福田口岸过关，乘搭深圳地铁4号线往罗湖，便可到达目的地罗湖口岸。如使用这条路线，由于享有乐悠咭优惠，西铁及九巴两程车各只需$2，而由于60岁以上长者于深圳乘搭地铁是免费的，所以全程合共仅$4。

网民质疑浪费时间？反建议另一$4路线

虽然这个悭钱方案令不少网民大开眼界，但亦有部分人认为这个方法相对「转折」，认为虽是最划算，但由于需要转车及步行，所花费的时间及精力远超于直接乘坐东铁，对长者而言未必是最佳选择。不过，该网民亦解释，因为由元朗西铁站G出口转乘B1巴士的过程算顺畅，如过关人流不多的话，全程连同其他车程约1小时左右，认为是性价比极高的方法。

另外，除了这个神级悭钱方法外，有另一位网民反建议可考虑莲塘口岸，如于元朗站转巴士的话，不如于粉岭站出闸转乘莲塘巴士往莲塘口岸，全程同样只需$4，并于深圳境内转乘地铁前往罗湖。

资料来源︰深圳大湾区好去处开心share、港铁