长者专享宽频优惠！月费低至$88 送免费电话+贴心管家/手机支援服务

长者宽频服务优惠｜网上行 netvigator 近日特别针对银发族的需求，贴心推出了「智Smart 乐龄爸妈宽频服务计划」，旨在让长者们轻松享受数码生活。此计划现提供极具吸引力的优惠，指定屋苑的65岁或以上长者，即可以低至$88的月费享用500M家居宽频，并附送一系列总值超过$1000的额外礼遇，性价比极高！

网上行长者宽频优惠 免费送 「大管家」家居支援

网上行 netvigator 推出专为长者而设的「智Smart 乐龄爸妈宽频服务计划」。

此优惠计划的一大亮点，是包含了网上行 netvigator 提供的「大管家」服务。这项原价月费$80的增值服务，犹如一位全天候的数位与家居生活助理，能一站式解决长者在日常生活中可能遇到的各种疑难。服务范畴广泛，从手机操作到家居维修，再到旅游规划，全面覆盖现代生活的各个层面，让长者们不仅能享受流畅网络，更能获得实质的生活支援，倍感安心。

「大管家」的核心服务主要分为五大类：

全面手机支援 ：协助长者进行新旧手机的资料转移，更换手机萤幕保护贴，并开办手机应用程式教学课程，让他们轻松掌握智能手机的使用技巧。

家居宽频支援 ：提供专业的家居网络咨询，分析网络速度问题并给予改善建议，确保家中每位成员都能享受最佳上网体验。

24小时家居支援 ：提供第三方服务供应商资讯，协助处理如开锁、通渠、冷气机清洗、除虫等家居紧急或日常维修清洁需求。

旅游计划支援 ：为计划出游的长者提供旅游资讯，并协助设定旅游时需要用到的电子支付App及手机漫游服务，令旅程更顺畅无忧。

「智关心」语音提示：一项结合AI人工智能的创新服务，可根据长者的设定，在指定时间致电其家居电话，以语音提醒待办事项，确保不会错过任何重要约会或任务。

网上行长者宽频优惠