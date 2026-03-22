长者专享宽频优惠！月费低至$88 送免费电话+贴心管家/手机支援服务
发布时间：09:00 2026-03-22 HKT
长者宽频服务优惠｜网上行 netvigator 近日特别针对银发族的需求，贴心推出了「智Smart 乐龄爸妈宽频服务计划」，旨在让长者们轻松享受数码生活。此计划现提供极具吸引力的优惠，指定屋苑的65岁或以上长者，即可以低至$88的月费享用500M家居宽频，并附送一系列总值超过$1000的额外礼遇，性价比极高！
网上行长者宽频优惠 免费送 「大管家」家居支援
此优惠计划的一大亮点，是包含了网上行 netvigator 提供的「大管家」服务。这项原价月费$80的增值服务，犹如一位全天候的数位与家居生活助理，能一站式解决长者在日常生活中可能遇到的各种疑难。服务范畴广泛，从手机操作到家居维修，再到旅游规划，全面覆盖现代生活的各个层面，让长者们不仅能享受流畅网络，更能获得实质的生活支援，倍感安心。
「大管家」的核心服务主要分为五大类：
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全面手机支援：协助长者进行新旧手机的资料转移，更换手机萤幕保护贴，并开办手机应用程式教学课程，让他们轻松掌握智能手机的使用技巧。
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家居宽频支援：提供专业的家居网络咨询，分析网络速度问题并给予改善建议，确保家中每位成员都能享受最佳上网体验。
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24小时家居支援：提供第三方服务供应商资讯，协助处理如开锁、通渠、冷气机清洗、除虫等家居紧急或日常维修清洁需求。
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旅游计划支援：为计划出游的长者提供旅游资讯，并协助设定旅游时需要用到的电子支付App及手机漫游服务，令旅程更顺畅无忧。
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「智关心」语音提示：一项结合AI人工智能的创新服务，可根据长者的设定，在指定时间致电其家居电话，以语音提醒待办事项，确保不会错过任何重要约会或任务。
网上行长者宽频优惠
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计划名称：智Smart 乐龄爸妈宽频服务计划
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申请资格：65岁或以上长者
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优惠月费：$88 (500M 宽频)
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适用地区：指定公共屋邨及私人屋苑
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计划内容：
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500M 家居宽频服务
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豁免安装费 (价值高达$680)
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免费获赠 HKT 家居电话服务 (原价月费$128)
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免费享用 HKT「大管家」服务 (原价月费$80)
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免费获赠 Panasonic KX-TS500MX 有线电话一部 (建议零售价$130)
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条款及细则：
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优惠受条款及细则约束。
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「大管家」服务中的家居支援项目由第三方服务供应者提供。
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「智关心」语音提示服务需透过AI人工智能播放。
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详情请向网上行 Netvigator 查询。
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