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清明节北上扫墓来回直通巴低至$120起！ 港岛/九龙直到大鹏湾华侨墓园 市区多个上车点

生活百科
更新时间：17:20 2026-03-17 HKT
发布时间：17:20 2026-03-17 HKT

每年清明节期间，不少市民会北上扫墓祭祖。为便利北上市民，跨境巴士营运商「中旅巴士」「环岛中港通」分别推出清明节跨境扫墓专线，由港九市区直达大鹏湾华侨墓园，免却转车烦恼，票价低至$120起，即看下文了解详情！

中旅巴士「港岛直达大鹏湾」专线 港岛3个上车站

中旅巴士推出「港岛直达大鹏湾」专线，提供港岛点对点直达服务，票价由$180起。
中旅巴士推出「港岛直达大鹏湾」专线，提供港岛点对点直达服务，票价由$180起。

中旅巴士推出「港岛直达大鹏湾」专线，提供港岛点对点直达服务，票价视发车日期而定，由$180起。去程于上午8时30分从北角出发，途经湾仔及上环上车后，直达莲塘口岸，再前往大鹏湾墓园；回程于下午2时从大鹏湾墓园停车场出发，并依次于上环、湾仔及北角下车。

中旅巴士「港岛直达大鹏湾」专线 

  • 服务日期：3月22日、29日、4月4日、5日（清明节当日）及12日
  • 去程上车点：北角、湾仔、上环
  • 回程下车点：上环、湾仔、北角
  • 票价：3月22日、29日及4月12日为$180；4月4日及5日为$200（大小同价，港币及人民币同价）

环岛中港通「清明跨境扫墓专线」 市区多个上车站

环岛中港通则推出九龙「清明跨境扫墓专线」，主要服务九龙及部分新界地区，于2026年3月7日至4月26日期间，逢星期六、日及公众假期提供服务，票价由$120起。
环岛中港通则推出九龙「清明跨境扫墓专线」，主要服务九龙及部分新界地区，于2026年3月7日至4月26日期间，逢星期六、日及公众假期提供服务，票价由$120起。

环岛中港通则推出九龙「清明跨境扫墓专线」，主要服务九龙及部分新界地区，于3月7日至4月26日期间，逢星期六、日及公众假期提供服务，票价视发车日期而定，低至$120起。去程首站于上午8时05分从油塘大本型出发，其后途经多个上车点，包括观塘凯汇、牛头角、启德Airside、黄大仙、太子站和九龙塘等；回程于下午1时从墓园出发，途经多个下车点返回市区。

环岛中港通「清明跨境扫墓专线」

  • 服务日期：3月7日 至 4月26日（逢星期六、日及公众假期，共16天）
  • 去程上车点：油塘大本型、观塘凯汇、牛头角福淘街、Airside、健明邨、新都城、黄大仙、柯士甸跨境巴士总站、太子 D 出口、荃湾德海街、九龙塘
  • 回程落车点：黄大仙中心、九龙湾港铁站、观塘马蹄径、油塘大本型、九龙塘港铁站、旺角朗豪坊、油麻地、佐敦、尖沙咀中港城、荃湾千色店、如心广场
  • 票价：$120、$140、$160、$180（视发车日期而定）
  • 查询电话：(852) 2979 8778 或 (86) 4008 822 322
  • 详情：请按此
  • 购票：请按此 

图片及资料来源：中旅巴士环岛中港通

文：Y

延伸阅读：八达通坐直通巴优惠｜车费即减高达$13！ 跨境全日通湾仔／旺角来往深圳皇岗口岸路线适用！
 

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