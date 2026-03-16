长者免费剪发！全港5大义剪机构 零收费上门理发服务（即睇申请方法）

长者义剪｜免费理发｜剪发｜对于许多长者，特别是行动不便的公公婆婆来说，要出门剪个头发可能困难重重。一个清爽的发型，不仅关乎仪容，更是维持个人卫生和生活尊严的重要一环。幸好，香港有不少充满爱心的义工团体和社会企业，专门为有需要的长者提供免费剪发或义剪服务。以下介绍5大提供「长者义剪」的机构，无论是上门服务，还是想寻找社区内的单剪店优惠，都会轻松为家中长辈或自己找到贴心服务。

长者义剪｜1. YM HAIR

YM HAIR 是一间单剪店，常与不同机构合作，为长者提供免费剪发服务。

单剪店「YM HAIR」的故事，源于香港中华基督教青年会（YMCA）的沙田青少年外展社工队。自2015年起，一班年轻人组成义剪队，在区内为长者服务，看见公公婆婆理发后展露的笑脸，不但肯定了他们的技术，更让他们找到成为发型师的梦想。

乘著近年单剪店的兴起，团队成功申请拨款，于2022年在沙田石门创立了这家结合培训、就业与社会回馈理念的社会企业。YM HAIR旨在为志同道合的年轻人提供实践梦想的平台，同时以专业态度，为街坊提供价廉物美的单剪服务。

除了日常营运，YM HAIR亦不忘义剪初心，常与不同机构合作提供免费服务。例如即日起至3月31日，店铺获 PARK SIGNATURE 溱柏赞助，每日提供5个免费剪发名额予 65 岁或以上长者。合资格长者只需于星期一至五亲临店舖，出示长者咭登记，即可按现场安排享受服务。

YM HAIR

官方网站：按此

地址：沙田石门京端广场二期1楼122号舖

电话：2463 8062



长者免费理发｜2. 义剪无边界

「义剪无边界」由2015年起为全港各区长者提供免费剪发服务。

义工机构「义剪无边界」于2015年由几位志同道合的伙伴创立。本著为行动不便长者维持整洁仪容的初心，近十年来，他们的足迹遍布全港各区的长者院舍及家居，为无数长者及行动不便人士，用剪刀修整发丝，也抚平因不便而生的愁绪。

随著服务需求日增，机构由最初每月服务数十人，发展至2024年每年服务超过3,000人次。除了定期到院舍提供服务，「义剪无边界」亦提供个人上门剪发。需要服务的长者只需由亲友协助，在网上填写简单表格，说明健康状况即可申请。为确保安全，服务期间须有至少一位亲友或照顾者在场，并在事前简单洗头。

「义剪无边界」官方网站：按此

长者义剪及修甲｜3. 银助手

「银助手」为行动不便的长者提供贴心的上门剪发服务。

为了让长者能舒适、安全地在家安老，「银助手」这家注册非牟利机构正致力串连社区资源，推动「无墙」安老生活，关怀长辈。除了为行动不便的长者提供贴心的上门剪发服务，「银助手」更设有独特的免费上门护甲服务，由义工专业处理长者常见的手脚指甲问题，如灰甲、嵌甲及厚甲等，细心呵护常被忽略的细节。

为了传承这份关爱，机构更积极推动跨代共融，邀请全港中学生参加义剪工作坊。年轻人在此学习专业理发技巧后，便能学以致用，为长者服务。此举不但开拓了学生的职涯视野，更为社区注入了温暖的互动。有需要义剪服务的长者，可透过WhatsApp向机构查询相关服务。

「银助手」

官方网站：按此

WhatsApp查询：按此

长者免费理发｜4. 香港发型协会

「香港发型协会」透过于与非牟利机构（NGOs）及慈善团体合作，服务向区长者。

「香港发型协会」是一个非宗教、非政治的专业团体，致力凝聚业界精英与社会上的热心人士，将专业技能转化为社区温暖。该会成立了一支稳定而庞大的义剪队伍，专为长者、体弱人士及其他社区上有需要的朋友提供免费剪发服务，足迹遍布全港。

协会的服务主要聚焦于与非牟利机构（NGOs）及慈善团体合作，深入各区的安老院舍，并关怀低收入家庭等社群。单在去年，他们已成功为高达5,831人次提供义剪服务。为了让这份关爱延续，协会更积极开办义剪课程，系统性地培训及招募更多义工，不断壮大服务力量，让爱心与「发」艺传遍社会每个角落。

「香港发型协会」官方网站：按此

长者义剪｜5. 创世家族慈善基金会

非牟利义工团队「创世家族慈善基金会」定期到访不同的安老院，为长者提供免费剪发服务。

成立于2018年的非牟利义工团队「创世家族慈善基金会」，致力凝聚各界有能之士，为长者、病童及低收入家庭等弱势社群提供援助。在众多服务中，其义剪队伍专为长者提供免费剪发，以表达对他们过往贡献社会的感恩与尊重。

义工队会定期到访不同的私营安老院举办活动，在为长者们带来舒适理发体验，让他们在院舍生活中依然能保有基本的尊严及自信。为了让服务得以传承，基金会亦会不定期招募及培训剪发义工，一同将爱心散播开去。

「创世家族慈善基金会」官方网站：按此

图片来源：机构官方网页