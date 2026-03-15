Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人发现食店为省成本改用「低质大米」？ 称卖相口感差似70年代存仓米 网民：大把餐厅无心做

生活百科
更新时间：11:00 2026-03-15 HKT
发布时间：11:00 2026-03-15 HKT

在港经营食肆生意难做，不论是饮食集团还是小店，都会扭尽六壬节省成本以求赚取盈利，甚至只求收支平衡。不过，有网民则批评「有啲食店」因而改用低质大米，指出卖相及口感同样欠佳，「似70年代经常食到嘅存仓米」，引起网民热议，详情即看下文！

港人发现食店用「低质大米」 批卖相口感差

近日，有港人于社交平台发文，指出有食店为减轻成本改用低质大米，形容大米煮出来的白饭「颜色黄黄旧旧兼鞋口粗糙」，跟70年代的存仓米一样，「只系质素好佢少少」，同时又认为重点是食店「价格照加」。

帖文引来网民热议，不少人都表示「两餸饭同烧味铺都试过呢种米，好难食」；批评食店白米质素转差，惟售价不便宜，「今日去一间酒楼18 元一碗白饭」，亦有人明白食度生意难做，但「都做得有良心点」。有网民则直接批评，「大把餐厅根本都冇心做，眼里面只有钱」。另外，有人则解释指明白食店采用「旧米」的动机，「食肆确实会用旧米，因为价钱平啲，但旧米都有饭香，重点系要煮耐啲同要焗饭」。

泰国米供港占总数逾半 2026年中国内地米仅占8.8%

根据港府工业贸易署提供的数据，由2021年至2026年1月，供港的食米原产地均来自泰国、越南、中国内地、柬埔寨及日本等地，当中以泰国供米量最高，占总数逾一半以上，其次为越南，中国内地则排名第3。

如只计算2026年食米进口数字，截至2026年1月，泰国食米进口占总数54.4%，共第二为越南的20.4%，中国内地比柬埔寨的供米量更少，柬埔寨占10.9%，中国内地仅为8.8%。

文：TF
资料及图片来源：香港茶餐厅及美食关注组@facebook、工业贸易署

延伸阅读：港男叫外卖炒饭中伏！力数3宗罪怒斥「食唔落」 1点质疑为预制菜：连作为厨师嘅尊严都冇



 

最Hit
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
搭飞机式享受 巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
时事热话
20小时前
浴室宝干衣无用兼食电？电器专门店教4招提升效率 用对方法即变「干衣神器」！
浴室宝干衣无用兼食电？电器专门店教4招提升效率 用对方法即变「干衣神器」！
生活百科
11小时前
前TVB高层身家过亿拎「垃圾袋」搭地铁 凸腩造型惹热议 手上一物藏不住隐形富豪身份？
前TVB高层身家过亿拎「垃圾袋」搭地铁 凸腩造型惹热议 手上一物藏不住隐形富豪身份？
影视圈
15小时前
奇案解密︱南充四恶魔奸杀11人分尸　嘉陵江断头浮尸牵出惊天血案
奇案解密︱南充四恶魔奸杀11人分尸　嘉陵江断头浮尸牵出惊天血案
奇闻趣事
4小时前
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
时事热话
2026-03-14 10:30 HKT
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
饮食
17小时前
把握3月底扣税死线 退休收租食长粮亦可悭税 林本利：每年保留6万TVC即可
把握3月底扣税死线 退休收租食长粮亦可悭税 林本利：每年保留6万TVC即可
投资理财
6小时前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
2026-03-13 23:50 HKT
超市鸡蛋逐只拣旁人大声训斥 自私大叔8字「真言」厚颜回应 苦主：买过一盒烂足5只｜Juicy叮
超市鸡蛋逐只拣旁人大声训斥 自私大叔8字「真言」厚颜回应 苦主：买过一盒烂足5只｜Juicy叮
时事热话
2小时前