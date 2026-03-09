私楼厕所大改造变工人房！木板「围封」马桶+镜柜变储物柜 网民闹爆：看过最过份的

港人住屋环境寸金尺土，育有小孩或需照顾长者的家庭或会选择聘用外藉佣工，惟往往要扭尽六壬，以腾出独立空间予外佣使用。最近，有家私公司以「极致空间利用」为卖点，分享将私楼厕所改造成为工人房的施工过程，遭网民闹爆：「看过最过份的」！详情即看下文！

私楼厕所大改造变工人房！木板「围封」马桶 镜柜变储物柜

根据现行「标准雇佣合约规定」，雇主须承诺向外佣提供合适和有合理私隐的住宿地方，惟不少香港家居空间有限，雇主要觅得位置作外佣房间亦不容易。有香港家私公司看准这个问题，主打「极致空间利用」，为客户客制各式各样的「工人房」，更不时在社交平台分享施工过程短片。其中，近日发布的一条短片以「住在厕所里面是甚么感觉？」为开首，介绍如何将一个私楼厕所改造成工人房。

依短片所见，该私楼厕所间格呈长方形，设有马桶、洗手盆及镜柜，天花则有抽气扇。装修师傅将一个长160厘米、阔68厘米的床架安装在马桶上方，长度至镜柜位置，然后再以木板封闭床架底下的马桶，形容「关上门就是自己独立的空间」。据片中示范，外佣需要以短凳爬到床上，睡眠位置正好对著镜柜，而镜柜则成为「菲佣姐姐的超大储物柜」，片末更打趣表示：「如果给你一张船票，你愿意来香港吗？我在香港的厕所等你哦」。

网民齐轰设计过份：根本唔人道

短片发布后，不少网民狂轰将厕所改造成工人房的概念有问题，批评「暂时见过最XX既（嘅）工人房」、「这是我看过所有里面最过分的一个」、「第一下以为佢瞓之余，要当埋厕所用…」。有人留言表示，如将厕所拆去，再改造成工人房是可以接受，惟不理解现时的做法，「呢个设计谂、落实、做嘅人都不得好死」、「做工人房根本唔人道」、「又对镜，又封印个马桶咩玩法？」

与此同时，有网民指出上述提到的工人房设计已不算最差，「还有三角形的床，脚都伸不直」、「佢只系无封厕所、隔气同镜位；封埋其实OK，香港无几多屋有工人房」。

文：TF

资料及图片来源：Threads、小红书



