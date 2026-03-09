港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...

轻铁大部分车站采开放式月台，乘客上落车缴付车费全赖自律，惟此设计亦为逃票者提供可乘之机。昨日（8日），有网民分享港铁职员在轻铁车厢内突击查票，并当场查获多名未缴付车费的乘客。事件引发网民热议，不少人支持港铁加强执法，以打击逃票歪风。

港铁职员突击轻铁查票 网民：一查全部濑晒嘢！

突击查票 逃票者断正

昨日（8日），有网民在Facebook群组上发布一张照片，图中可见三名身穿黄色制服的港铁职员，正手持流动查票机在轻铁车厢内执勤，要求车厢内的乘客逐一出示八达通查票。帖文形容职员的突击检查，让不少逃票乘客当场被查获，「一查全部都濑晒嘢」。

网民撑加强执法 促请提高罚款

不少网民对于港铁的执法行动表示支持，认为此举「对其他人公平」。有人更留言分享，曾见过「一家大细6口」集体逃票，亦有网民指出「劲多趁人多混水摸鱼」，认为逃票行为源于「常心存侥幸，贪小便宜，搏大雾唔拍卡上车」。

大部分网民建议港铁加强执法，直言「要对付啲唔守法，应该查密啲」，甚至有意见认为现时的罚则过轻，未能有效反映执法成本，「个惩罚金额要加啦，请人捉呢啲嘅成本，唔加罚款追唔番条数」。

逃票罚款$370 拒交最高可罚$5000

根据《港铁附例》规定，任何在轻铁范围内逃票的乘客，不论年龄，均需缴纳港币370元的罚款。若乘客无法当场支付，则必须在指定的轻铁客务中心办理缴款手续。倘若乘客拒绝合作，港铁将保留采取法律行动的权利，届时不仅可能面临最高达港币5,000元的罚款，还有机会被检控。

图片来源：车cam L（香港群组）