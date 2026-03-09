人宠共融 放宽限制｜猫狗出行 安全锦囊︳专家教精你

香港宠物文化近年蓬勃发展，好像早前港铁推出一日狗狗同行活动，首次开放重铁网络，大受狗主欢迎。而政府计划推出全新的狗只友善餐厅牌照，到时毛孩也能陪伴与主人在室内餐厅一起堂食打卡。不过带狗狗和猫咪外出时，确实有不少细节需要留意，才能确保牠们安全与舒适！

根据政府统计处数据，全港有超过24 万住户饲养猫狗，总数超过 40 万只，占总住户的9.4%。这不仅反映了宠物经济的巨大潜力，也显示出主人们对带狗吃饭、与毛孩共处的强烈需求。根据施政报告，政府将推出「宠物友善食肆牌照」，容许获批食肆让狗只进入餐厅内用餐，首轮申请预计于2026年中批出。

必备专用袋及零食

然而，带宠物外出时，确实有不少细节需要留意，德宠天地有限公司高级产品巿场及营运主任何婉仪（Holly）指出，狗只和猫咪出行要留意的事项有别，要确保牠们安全、舒适，也避免影响其他人。她提到，例如狗狗出行必须使用合适的胸背带与牵绳，避免狗狗突然冲出或挣脱，且需佩戴项圈、晶片或名牌，方便走失时能快速找到主人。社会化训练对狗只很重要，要提前让狗狗习惯不同环境和声音，减少外出焦虑。另要留意香港部分交通工具，要求狗狗必须放入专用袋，主人应在袋内放置熟悉的毯子或主人的衣物，帮助减轻紧张。」

「至于猫咪，出行则必须使用坚固、通风良好的外出袋，避免软质布料被挤压，拉链和锁扣要牢固。部分猫咪天性胆小，外出可能造成巨大压力，需尊重牠们的状态，最好先让猫咪在家中熟悉外出袋和胸背带，再逐步尝试短途外出。」

宠物活动后需要补充能量和水分，因此无论猫咪还是犬只，带宠物外出时都要记得随身携带足够的水，以及一些零食，如果毛孩去到陌生环境表现得较紧张的话，亦可用零食去安抚牠的心情，要随时留意宠物的身心状况，若出现焦躁或不适，应立即调整行程。

宠物清洁 毛发要吹干

宠物外出后要注重清洁，尤其是乘搭交通工具，又或到餐厅用餐，因为这不仅影响牠们的健康，也影响家居衞生。Holly指出︰「首要注意宠物身体清洁，尤其是脚掌清洁，外出回家后，先用湿纸巾或温水擦拭脚掌，避免泥沙或细菌带入室内。然后是毛发检查，检查是否有灰尘或小虫附在毛上，可用梳子梳理。外出后可用宠物专用湿巾轻轻擦拭耳朵与眼睛，避免灰尘堆积。若遇到下雨或泥泞，可用温水快速冲洗身体，再用毛巾擦干。使用温和宠物专用沐浴露、避免水和洗毛精进入眼睛、耳朵与嘴巴。洗澡后必须彻底吹干毛发 ，特别是底层绒毛与皮肤表层 ，如果毛发没完全吹干，长时间处于湿润状态容易滋生细菌、真菌，很容易引发皮肤病。」

另要留意外出用品的清洁，回家后用湿布擦拭外出袋或推车，定期用消毒液清洁，保持通风。胸背带与牵绳，用温水加少量宠物安全清洁剂冲洗，晾干后再使用。外出用过的物品，如水碗与便袋要立即清洗或更换，避免细菌滋生。

最后，要注意家居卫生，宠物回家后，建议用稀释消毒液拖地，尤其是玄关位置。主人在处理宠物用品后要彻底洗手，避免交叉感染。

宠物日用品 入手攻略

MALIN+GOETZ 狗狗沐浴露 $260

蕴含芦荟汁及甘油，具强效保湿作用，让皮肤与毛发保持水润，而椰子萃取表面活性剂，产生丰盈泡沫，温和洗走污垢。

Homey Moments柔软湿纸巾 $6/DOG DOG COME

低敏度、质地柔软的湿纸巾，主人可携带出外，时刻替宠物𣴷净。

Dirty Dog 纯天然除蚤驱虫喷剂 $218/DOG DOG COME

不含防腐剂、酒精等化学成分，纯天然物质不残留在毛发。

Air Maes Airy GO 3合1宠物推车 $2,888/DOG DOG COME

可作为宠物推车、汽车座椅及手提宠物篮，功能灵活切换，适合多种出行场景。

EZYDOG 超软外出训练牵绳 $281/DOG DOG COME

软触感织带，配合柔软把手，主人和犬只都舒适，加上反光设计，方便带狗狗外出。

INFO

MALIN+GOETZ/2328 3678

DOG DOG COME/www.dogdogcome.com.hk