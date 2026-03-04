顺丰「情缘」？港人因1事笑称与快递员关系「暧昧」 网民同感：我连佢几时放假都知！

港人每日收快递已成生活日常，快递员往往成为最熟悉的「陌生人」。近日，一名网民分享与顺丰「哥仔」的关系「暧昧」，全因对方来电时已省去客套的打招呼，直接通知他有快递放在管理处，温馨提示他要「记得攞」，又称自己已将顺丰「哥仔」设为联络人，惹来大批网民共鸣，纷纷公开类似「暧昧」经历，笑言「我连佢几时放假都知」、「已经净系嗌我个名后面两个字……」 。

最熟悉的陌生人？港人笑言与顺丰哥哥关系「暧昧」

最近，有网民在社交平台发文，笑言自己与顺丰快递员的关系「暧昧」，形容对方来电时第一句并非介绍自己或确认其身份，而是「佢打黎（嚟）第一句已经系：X小姐，你／你妈咪／你daddy有件快递放左喺管理处呀，记得攞」，又称已将顺丰「哥仔」设为电话联络人，「我亦都set左（咗）佢做联络人（唔紧急𠮶只）」，方便双方随时联系。

网民爆笑引共鸣：我连佢几时放假都知！

帖文公开后，随即有不少网民留言分享类似的「暧昧」经历，「我同佢嘅暧昧程度就系：唔好封锁我呀，我系顺丰啊⋯⋯」、「已经静系嗌我个名后面两个字，一听电话刹我个措手不及」、「我个顺丰哥哥会好温柔咁话：『我差唔多到你楼下你至落楼啦』」；有人大赞相熟的顺丰快递员非常贴心，「顺丰哥仔真心好人， 有一次我收件拣左顺丰柜， 佢劲到见到我电话no.顺便送到我屋企！服左佢」、「佢地真系劲nice，有次屋企大厦有意外，顺丰哥哥一知道即刻问我同屋企人有无事」，又称会与对方分享旅行手信，体现出满满的人情味，又笑言「我去旅行又会买手信俾佢，谂谂下都好暧昧」。

有网民笑称，自己与顺丰快递员的关系「紧密」，甚至了解对方的工作时间及作息，「明，我同佢已经暧昧到连佢几时放假都知」、「我会打畀佢问佢去到边，可唔可以早啲过嚟」、「我会打畀佢问佢去到边，可唔可以早啲过嚟」；有网民更搞笑表示「带佢见父母未⋯」，获楼主回复「（送货时）一早见过晒⋯⋯⋯」。

来源：Threads

文：LW