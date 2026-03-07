Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网民严选香港最被低估的社区！？油塘拥完美生活配套 交通接驳港九/大型商场超市/旅游景点

生活百科
更新时间：15:00 2026-03-07 HKT
发布时间：15:00 2026-03-07 HKT

在香港这个寸金尺土的城市，寻找一个生活便利、交通四通八达的居住地是不少市民的梦想。近日，有网民在讨论区上发文，盛赞油塘区为香港的「平行宇宙」，指其生活配套极度齐全，不但方便出入港九，更坐拥旅游景点及大型商场，意外引发网上热议，让这个相对低调的社区成为焦点。

网民盛赞油塘拥完美生活配套 交通/商场/旅游景点兼备

优势一：交通枢纽 方便出入港九

帖主指油塘站虽与显径、大水坑等站一样，未必是市民大众会特别留意的地区，但独特的社区生态却让人啧啧称奇。他指出，油塘的地理位置是一大优势。作为港铁过海线路的一部分，居民可以快速直达港岛区。对于驾车人士而言，该区邻近东区海底隧道及将军澳—蓝田隧道入口，同时能轻易接驳观塘绕道，无论是前往九龙核心区还是港岛东，交通网络均相当便捷。

优势二：配套齐全 大型商场、超市一应俱全

最让帖主感到满意的，是油塘区内惊人的商业配套，他指单单在油塘站上盖及周边的数个屋邨商场，已汇集了AEON百货、至少两家大型超级市场、五间酒楼，以及寿司郎、麦当劳、谭仔、大家乐等数十家连锁及非连锁食肆。这种自给自足的超强生活机能，让网民形容该区仿佛一个「平行宇宙」，与其他日渐式微的旧区商场形成强烈对比。

优势三：坐拥2大旅游景点

除了满足日常生活所需，油塘更邻近两大截然不同的旅游景点。居民和游客可以轻松前往以海鲜闻名的鲤鱼门，品尝地道美食；同时，在假日亦可从区内的码头乘船前往东龙岛，享受远足和户外活动的乐趣，为这个密集的住宅区增添了一份独有的闲适。

方便背后藏隐忧？网民数油塘2大缺点... 

该帖文发布后，迅速引起网民共鸣及讨论。有认同的网民表示「油塘而家真心唔差」，认为若在港岛或九龙上班，交通非常方便，而且基本餐饮选择齐全，唯独缺少娱乐及运动场所。

尽管优点众多，但亦有留言指出该区的隐忧，例如区内有多个新楼盘正在施工，导致「劲多泥头车出入」，对有小朋友的家庭构成安全威胁，形容「分分钟每次落街都玩命」。另有网民指油塘在繁忙时段进出观塘及隧道交通挤塞，直言「去观塘塞车，上观塘绕道又塞车，去东隧又塞车，成个位基本上夹死晒」，认为该区「黐住观塘一定冇好嘢」。

 

资料来源：连登讨论区

 

同场加映：港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:18
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
5小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
7小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
02:02
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
19小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:39
伊朗局势｜杜拜国际机场传爆炸声 伊朗总统道歉并称暂停施袭邻国｜持续更新
即时国际
22分钟前
路透社
伊朗局势｜或爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
9小时前
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
饮食
2026-03-06 12:26 HKT
陈自瑶牵手内地爆红KOL掀讨论 网民羡慕近距离互动接触：人妻好正
陈自瑶牵手内地爆红KOL掀讨论 网民羡慕近距离互动接触：人妻好正
影视圈
6小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
俄罗斯向伊朗提供重要军事情报，助精准轰炸美军基地。
伊朗局势︱外媒：俄罗斯提供关键情报　助伊朗精准轰炸美军基地及使馆
即时国际
6小时前