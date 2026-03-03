Threads热议丧礼「最难听说话」！亲友无心之言引二次伤害 这句最常听到...

在庄严肃穆的丧礼上，亲友的言行稍有不慎，或会对逝者家属造成二次伤害。近日，有从事殡仪行业的礼仪师，在社交平台上分享在丧礼上听过「最难听嘅说话」，引起不少过来人分享亲身经历，讨论在悲伤场合中，如何言语才能真正安慰在生者。

亲友无心之言引二次伤害... 网民热议丧礼「最难听说话」

礼仪师分享一句话引发的二次伤害

该名礼仪师在社交平台上分享他在丧礼工作时的深刻见闻，慨叹「有啲说话，讲咗出嚟对件事完全冇帮助就不如唔好讲」，并引述了一个儿童丧礼的案例，在火葬场准备火化的一刻，逝去小朋友的父母已泣不成声，此时一位相信是奶奶或外母的长辈，一边摸著棺木，一边说「对唔住，爸爸妈妈冇俾个健康嘅身体你」。他认为，这句话对当时的父母来说，无疑是雪上加霜。

子女「冇眼泪」等同不孝？

此帖文一出，大量有类似经历的网民纷纷留言，当中又以质疑家属「冇眼泪」的言论最为普遍。有网民表示，因为父亲患癌两年，家人已有充分时间接受他即将离去的事实，并早已为此伤心哭过。他认为父亲的离世对其本人及照顾者而言都是一种解脱。然而，在出殡当日，他却被外婆指责「唔喊，好不孝」。

另一位网民亦有类似遭遇，他在母亲的丧礼上被亲戚质问「点解你一滴眼泪都冇流过？」。事实上，由于他是唯一负责处理后事的人，为了确保所有细节不出错，他根本「分唔到心去伤心」。他更愤慨地指出，这些亲戚在母亲生前「除左揾我地借钱就对佢不闻不问」，甚至在前一晚的追思会上「成班系度谈笑风生，嘻嘻哈哈」，言行极为讽刺。

丧礼荒诞言论大集合 童言无忌到离奇习俗

除了对哀伤表达方式的质疑，其他不当言论亦层出不穷。一位网民忆述，在父亲离世当日，有亲戚竟当罪说「你安心去啦，唔洗惊，（另一半）好快落嚟陪你」，言下之意令人不安。亦有网民分享了童年时的尴尬经历。他在爷爷的出殡仪式上，因年幼无知，跟著大人一同大喊，却误将「阿爸收嘢喇」喊成了对自己父亲说。然而，数年后其父亲早逝，竟有长辈将此事联系起来，责怪地斥责「系咪你细个嗌你老豆收嘢呀？所以佢而家最早走」，让他感到既无奈又愤怒。

更有网民分享了一段荒诞的经历。其父亲的旧同事坚称，出殡当日要「煎只蛋」封住逝者嘴巴。家属向殡仪专业人士查询后，表示并无此习俗。该同事竟回应「你哋穷嘛，唔揾只蛋封住佢个口，一阵返嚟屋企无嘢畀佢食，食埋你哋呀」。该网民冷静地回复「哦，我屋企出名多嘢食，我爸点食都应该唔洗食我哋，同埋佢唔太钟意食煎蛋」，巧妙地化解了对方的无理言论。

