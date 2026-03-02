$22洗面奶变万能清洁剂？实测白衫白鞋成功去黄+汗渍 洗厨房抽油机/浴缸都得！

日常外出，穿上白色或浅色衣物难免容易沾上各种污渍，久未处理甚至会变得难以去除，令人烦恼。早前，有网民发现一款日本美妆品牌推出的平价洗面奶原来是「隐藏版」去渍好物，低至$22即可入手，除了用来洗白鞋，解决浅色衣物上的顽固污垢，更可用于厨房及浴室清洁，相当万能，更封其为「被洗面奶耽误的清洁剂」，即睇下文了解详情！

日本$22洗面奶变万能清洁剂？ 网民实测「洗乜都good」

日本资生堂旗的开架洗颜品牌SENKA推出「皇牌保湿洗颜泡」，获网民封「被耽误的清洁剂」，实测「洗乜都good」

日本资生堂旗的开架洗颜品牌SENKA推出「皇牌保湿洗颜泡」主打浓密泡沫技术，能够深入毛孔带走脏污与皮脂，加上售价相宜，连锁美妆用品店莎莎优惠价只需$22，深受不少用家欢迎。最近，有不少网民纷纷表示，原来这款产品在洗面以外的其他功效亦相当出色，如有效「还原」发黄白鞋，去除浅色衣物上的唇膏印、笔迹、发黄及汗渍等，更可用于厨房及浴室清洁，大赞「佢洗乜都very good！」

白衫衣领易变黄？网民实测成功去黄+清走汗渍

学生及上班一族的白恤衫手袖及衣领容易沾上污渍及发黄。日前，有网民在社交平台分享，儿子日常穿著的白恤衫衣领泛黄变黑，实测使用SENKA洗面乳进行清洁，形容效果「真心大癫」！他称只需挤出约3厘米份量，然后加水稍微擦拭，明显看到衣领上的污渍随即变淡，「咁就去咗8成几污渍」，对效果表示惊讶。此外，有网民则表示「呢枝洗面膏拯救咗我无数嘅浅色衫」，实测有效去除衣袖发黄及腋下的汗渍，同样认为效果相当不俗。

白鞋染黄简单2步清洁！实测30秒去污：感动到流泪

有台湾网民用SENKA洗面乳清洗小朋友运动鞋上的污渍，同样效果显著（faustusliving@Threads）

以往曾有网民分享，用SENKA洗面乳清洁发黄白鞋的方法非常简单，挤出几泵后再加热水打圈刷洗即可，建议搭配一次性洗脸巾湿擦，效果更为显著。近日，有台湾网民亦用上产品清洁小朋友的运动鞋，只需将洗面乳挤在百洁布上，然后刷洗30秒，粉红色的运动鞋随即回复原状，直言「感动到流泪」，并表示「当清洁剂实在是太好用了！」

厨房抽油机/浴缸/猫厕所都用得？

有网民更尝试用SENKA洗面乳来清洁厨房抽油烟机，实测以百洁布刷洗效果更佳，而且认为产品不会伤害手部皮肤，「第一round当牙膏咁刷，之后冲水，结果系出水位（右上角）会起番油膏。第二round用百洁布刷，再过水冇出油膏，冇黐立立的，效果几好，起码唔伤手先。」

此外，有不少网民分享其他用法，包括洗浴缸、猫厕所、清除玻璃水垢、化妆用品等，用途广泛：「我用嚟洗猫厕所」、「见到有人话系浴缸一流！试过又真系得！依家支嘢，基本都系攞嚟洗浴缸同洗手盆」、「呢支嘢洗玻璃上边啲水垢都一流」、「化妆扫/嚟m（月经）hi到都系靠佢！」

