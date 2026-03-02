港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒

在租金高企及内地网购平台兴起的冲击下，本港不少实体时装店近年相继结业或缩减规模。近日，有港人途经长沙湾港铁站的时装店Lady Story，发现分店因租约期满，现正进行搬迁清货大减价，更吸引大批市民在现场选购，好奇「$60一件多人到咁，真系咁抵咩？！」同时引起网民讨论品牌屹立多年的原因，「佢点解开到咁多年？」即看下文了解详情。

长沙湾港铁站时装店清货减价 低至$20/件现抢购人潮

近日，有网民在Threads发文，指长沙湾港铁站内的时装店Lady Story因租约期满即将搬迁，现正进行大清货优惠，全场货品低至$20至$60/件，吸引大批人到场选购「扫货」，店内更一度出现排队人潮。Lady Story主要售卖女性服装，包括雪纺恤衫、碎花上衣、阔脚裤及外套等，尺码偏向宽松舒适，适合日常穿着。

港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒

现时Lady Story在全港共有12间分店，多选址于港铁站或附近商场，包括将军澳、黄大仙、观塘、柴湾等。过往就曾有网民发文，好奇品牌如何在竞争激烈的市场中屹立20年不倒，「我成日觉得佢好神奇，已经开咗差唔多20年，唔见特别多人帮衬或讨论，但好似又好多分店，仲要开亲都系地铁站/地铁站上盖商场……纯粹觉得可以在香港屹立20年好似唔简单。」

对此，有网民分析指全因品牌主攻中高龄女士市场，且材质设计注重实用，售价主要维持在$100至$200之间，对不少人来说是日常穿著的理想选择，「只系因为佢嘅目标客群唔系你啫，系中老龄女士为主，剪裁都系啱佢哋身形（最爱嘅碎花、阔身、唔会强调腰线），好多女士买衫如果买咗有一间觉得啱嘅就会枕住返去帮衬，咁佢呢啲百几二百蚊嘅价位，大部份人都可以帮衬得起」、「中老年女士市场。香港中老年人时装时装选择真系好少。」

图片及资料来源：Threads@freetogo126、Threads@kyjessiee、Facebook@Lady Story

文：Y