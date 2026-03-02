先施再执一间！？上环店传年底约满结业 获连锁药房顶租 百年百货品牌将剩1分店......
上环先施传结业｜近年本港老牌百货公司的经营挑战日增，市场版图不断收缩。具有标志性的百年品牌「先施百货」，继拥有30年历史的深水埗分店于年初结业后，其上环分店亦传出将于年底租约期满后结束营业，据报该店店址将由连锁药妆店接手。
上环先施百货租约期满 传获龙丰顶手
有媒体报导指出，先施位于中环德辅道中189号李宝椿大厦的分店，其租约将于今年底到期。该舖位面积超过1.2万平方呎，据报已获得本地药妆零售商「龙丰集团」，以每月高达80万元的租金预先承租，这意味著先施上环店将于年底前撤出。
全盛时期6分店 仅剩旺角1间
先施百货上环店自2013年起开业，当时正值香港零售业的黄金时期，尽管舖位地处商业区而非传统购物旺区，月租仍高达122万元。作为香港首间华资百货公司，「先施」由创办人马应彪先生的家族经营逾一个世纪，直至2020年出售予中资公司「伟禄集团」，其百年家族生意正式告一段落。
先施百货在辉煌时期曾于全港拥有六间分店，惟近年相继结业。西九龙中心分店于1月初结业前，曾举行1折清货。随著上环分店的关闭，先施将仅剩下旺角的琼华中心分店继续营运。
《星岛头条》正就结业消息向先施百货查询，截稿前未获回复。
