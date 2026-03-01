港人居屋出身感自卑 盼住私楼摆脱「穷人」标签 网民热议：人望高处vs虚荣心作祟

「买楼上车」是不少港人的梦想。最近有网民在社交平台上分享，家人虽力劝其抽居屋，但他却因自小在居屋长大而感自卑，认为努力是为了入住私楼，摆脱「穷人」标签。这一价值观的冲突，引发了网民的热烈讨论。

居屋出身感自卑！？港人盼住私楼摆脱「穷人」标签

居屋成长成心结 视私楼为人生进步指标

日前，有网民在社交平台Threads上分享个人经历，指家人经常以「居屋好抵」、「近地铁站」等优点，鼓励他申请购买居屋，但他对此感到十分抗拒。事主坦言这份抗拒源于他成长的背景，自小在居屋环境长大，让他对这个身份产生了一种难以言喻的自卑感，「我始终觉得居屋同公屋一样都系穷人先会住」。

在他看来，人生的努力奋斗，就是为了追求更优质的生活，虽然并非向往奢华的豪宅，但「起码真系想住返层私楼先」，是他对自己的一个基本期望。

事主续言在根深蒂固的观念中，居屋与公屋无异，都会被贴上了「穷人」的标签，尽管理智上明白现实并非如此，但这种思维始终困扰著他。他更深层的忧虑是，若未来的人生轨迹仍停留在居屋，便仿佛意味著自己的人生「冇进步过」，这一点让他难以接受，直言「真系唔太接受到」。

网民意见两极：人望高处 vs 虚荣心作祟

帖文一出，随即引起网民两极化的意见。部分网民认为事主的想法并无不妥，更表示支持。有网民留言鼓励「人望高处，继续努力成为你更喜欢的自己」。亦有人深入分析，认为对生活有追求的人，自然会想提升居住环境，这并非「纯粹有个瓦遮头」。该网民指出，私楼与居屋在窗户大小、楼底高度、管理服务、会所设施等方面存在明显差异，形容两者体验「就好似去大排档、酒楼、餐厅、酒店食饭一样，成个体验系好唔同」。

另一边厢，亦有网民批评事主「虚荣心」作祟，直指「放心啦，你呢种人就算住咗私楼你又会同豪宅比较」。有网民从现实角度出发，认为在当前的经济环境下，应放下「住公屋=穷人」的旧有思维，并点出新居屋的外观与间隔与公屋无异，而私楼的管理费及维修费亦是沉重负担。

资料来源：Threads