拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听

港人每天不时都会收到数个「2」字头或「3」字头电话，内容多为推销、诈骗或「一接即挂」测试，让人烦不胜烦，更有不少人因此选择一律拒接，甚至将号码加入黑名单。不过，近日有网民在社交平台发文提醒，并非所有「3」字头电话均属推销或诈骗，其中部分有可能来自香港各大医院，呼吁大众要留意特定号码「字头」，避免因拒接而错过重要讯息，从而后悔莫及，即看下文了解详情。

3字头电话全部拒接？ 医院来电有特定「字头」 错过随时后悔！

近日，有网民在Threads发文提醒，「3」字头电话号码不一定是诈骗或推销来电，而是有可能来自香港的医院。楼主强调，若市民习惯见到「3」字头即拒接，建议事先储存香港公立医院的电话号码，「以防无听到呢个电话而后悔」，并举例沙田威尔斯亲王医院的电话为3505 6000，称如家中有长者或长期病患亲人，「最好都save吓公立医院嘅号码。」

网民提醒勿错过：连续打嚟就好听

帖文引起网民热议，有网民分享亲身经历，指若同一「3字头」号码连续来电，就一定要接听，「同一个电话打两次俾你就好听啦，而医院会隔半个钟再打俾你，多数都唔系急事，如果系屋企人入左院，医院又有急事就会疯狂咁连续打」、「以前试过3字头2字头嘅电话都唔会听，但有一次一个3字头嘅电话连续打咗3次，最后我听咗，真系医院打嚟，屋企人有事……自此之后，任何3字头2字头嘅电话都会听。」

亦有网民建议使用来电过滤App，「如果有装过滤电话app，应该唔会miss医院电话」、「你装来电广告app咪有白名单，医院唔会成日改电话，点会miss咗，银行唔敢包，佢地会用广告电话号打客服电话。」

香港医院特定电话号码

根据医院管理局网站，部分医院的总机或来电显示确实以「2」及「3」字头为主，市民可参考医院管理局网站自行查阅最新号码，并建议预先储存以备不时之需。以下为部分医院电话号码：

东区尤德夫人那打素医院： 2595 6111

玛丽医院：2255 3838

律敦治医院：2291 2000

东华医院：2589 8111

明爱医院：3408 5678

九龙医院：3129 7111

广华医院：2332 2311

伊利沙伯医院： 3506 8888

基督教联合医院：2379 9611

雅丽氏何妙龄那打素医院：2689 2000

葵涌医院：2959 8111

北区医院：2683 8888

北大屿山医院：3467 7000

威尔斯亲王医院：3505 2211

玛嘉烈医院：2990 1111

将军澳医院：2208 0111

沙田医院：3919 7500

天水围医院：3513 5000

图片及资料来源：[email protected]、医院管理局

文：Y