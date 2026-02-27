拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
港人每天不时都会收到数个「2」字头或「3」字头电话，内容多为推销、诈骗或「一接即挂」测试，让人烦不胜烦，更有不少人因此选择一律拒接，甚至将号码加入黑名单。不过，近日有网民在社交平台发文提醒，并非所有「3」字头电话均属推销或诈骗，其中部分有可能来自香港各大医院，呼吁大众要留意特定号码「字头」，避免因拒接而错过重要讯息，从而后悔莫及，即看下文了解详情。
3字头电话全部拒接？ 医院来电有特定「字头」 错过随时后悔！
近日，有网民在Threads发文提醒，「3」字头电话号码不一定是诈骗或推销来电，而是有可能来自香港的医院。楼主强调，若市民习惯见到「3」字头即拒接，建议事先储存香港公立医院的电话号码，「以防无听到呢个电话而后悔」，并举例沙田威尔斯亲王医院的电话为3505 6000，称如家中有长者或长期病患亲人，「最好都save吓公立医院嘅号码。」
网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
帖文引起网民热议，有网民分享亲身经历，指若同一「3字头」号码连续来电，就一定要接听，「同一个电话打两次俾你就好听啦，而医院会隔半个钟再打俾你，多数都唔系急事，如果系屋企人入左院，医院又有急事就会疯狂咁连续打」、「以前试过3字头2字头嘅电话都唔会听，但有一次一个3字头嘅电话连续打咗3次，最后我听咗，真系医院打嚟，屋企人有事……自此之后，任何3字头2字头嘅电话都会听。」
亦有网民建议使用来电过滤App，「如果有装过滤电话app，应该唔会miss医院电话」、「你装来电广告app咪有白名单，医院唔会成日改电话，点会miss咗，银行唔敢包，佢地会用广告电话号打客服电话。」
香港医院特定电话号码
根据医院管理局网站，部分医院的总机或来电显示确实以「2」及「3」字头为主，市民可参考医院管理局网站自行查阅最新号码，并建议预先储存以备不时之需。以下为部分医院电话号码：
- 东区尤德夫人那打素医院： 2595 6111
- 玛丽医院：2255 3838
- 律敦治医院：2291 2000
- 东华医院：2589 8111
- 明爱医院：3408 5678
- 九龙医院：3129 7111
- 广华医院：2332 2311
- 伊利沙伯医院： 3506 8888
- 基督教联合医院：2379 9611
- 雅丽氏何妙龄那打素医院：2689 2000
- 葵涌医院：2959 8111
- 北区医院：2683 8888
- 北大屿山医院：3467 7000
- 威尔斯亲王医院：3505 2211
- 玛嘉烈医院：2990 1111
- 将军澳医院：2208 0111
- 沙田医院：3919 7500
- 天水围医院：3513 5000
图片及资料来源：[email protected]、医院管理局
文：Y
