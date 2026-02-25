财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！

随著本港社会越来越关注人口老化的议题，政府在新一份《财政预算案》中，亦针对各位老友记提供了一系列支援、纾困措施！财政司司长陈茂波今日（2月25日）宣布，长者高龄津贴（俗称「生果金」）、长者生活津贴（俗称「长生津」）等会出「双粮」，并会增加安老服务名额及延长长者医疗券奖赏先导计划。《星岛头条》将为各位银发族整合以下资料：直接性纾缓措施、长者医疗支援措施、 本地安老服务、大湾区养老几个部份逐一说明。

财政预算案2026长者福利懒人包：

本文将为各位长者及关心长者福祉的市民，整合预算案中的四大重点，逐一说明：

直接援助措施：长者生果金、长生津「出双粮」 长者医疗支援：涵盖医疗券及基层医疗服务。 本地安老服务：关于社区照顾及院舍服务券的最新安排。 大湾区安老选项：介绍在大湾区使用院舍服务的资讯。

1. 即时纾困：长者生果金、长生津「出双粮」！

财政司司长陈茂波刚发表了新一份《财政预算案》，其中推出多项针对长者的纾缓措施。当中对老友记而言，最直接的惠民措施，就是向合资格的长者发放额外一个月的津贴，也就是坊间所指的「双粮」。如果您正在领取以下任何一项社会津贴即可受惠，包括：

高龄津贴（生果金）

长者生活津贴（长生津）

而早前立法会财委会批准将多项公共福利金计划，包括生果金、长生津及伤残津贴等金额上调2.2%，并会追溯至今年2月1日起生效。加上于《财政预算案》「出双粮」的情况下，正在领取以上的津贴的您，将会收到一笔相当于一个月金额的额外款项，正如「出双粮」一样。这项措施预计将让许多长者直接受惠，为生活提供即时的经济支援。

高龄津贴（生果金）︰ $1,675

长者生活津贴（长生津）︰$4,345

一般「双粮」几时出？

长生津及生果金「双粮」（额外一个月津贴）一般在每年财政预算案通过后，约一个月内陆续存入合资格长者银行户口，近年「半粮」、「双粮」常见发放时间为每年 5 月至 6 月间（时间只供参考，一切以政府公布为准）。

2. 长者医疗｜扩大社区医疗网络＋医疗券奖赏计划延长

政府在新一份财政预算案中，为守护市民健康，提出多项强化社区基层医疗的措施。当中与长者及基层市民息息相关的，包括即将推出的「基层医疗共同治理网络」，以及将「长者医疗券奖赏先导计划」延长两年至2028年底。

扩大社区医疗网络 照顾市民健康

为了让市民在社区中就能获得更全面的医疗服务，政府将启动「基层医疗共同治理网络」。此网络旨在：

扩大疾病筛查：除了现有项目，将逐步加入乙型肝炎等更多筛查服务。

强化专业协作：促进不同医疗专业人员之间的合作，提供跨专业的护理服务。

完善辅助服务：提升医务化验及放射诊断等支援服务的水平。计划目标在首5年吸引约70万名市民参与。同时，为方便市民配药，政府预计在下半年推出社区药物名册及社区药房计划。

长者福音：医疗券奖赏计划延长至2028年

备受长者关注的「长者医疗券奖赏先导计划」将会延长两年至2028年12月31日，让更多长者受惠。

奖赏机制：年满65岁的合资格长者，只要在同一年度内，使用医疗券支付指定的基层医疗服务（例如健康检查、慢性病管理等）累计满1,000元，其医疗券户口便会自动获发500元奖赏。

计划目的：政府期望透过奖赏，鼓励长者更善用私营医疗服务，及早预防和管理慢性疾病，达致「病向浅中医」的目标。

奖赏上限：长者每年度最多可获取一次奖赏。

简单例子（一）：

陈伯伯今年参加身体检查，用医疗券支付了1,200元。由于一次的费用已超过1,000元，他的户口很快便会自动收到500元的奖赏。

简单例子（二）：

李婆婆有长期血压高的问题，需要定期覆诊。她上半年看了两次医生，每次用医疗券支付300元（合共600元）。到了下半年，她又去洗牙并用了500元医疗券。这样，她在同一年内累积使用了1,100元，也达到了奖赏要求，系统便会自动为她增值500元。

医疗券奖赏计划涵盖以下服务：

服务提供机构 涵盖的服务范围（例子） 已参与计划的西医、中医、牙医 西医：健康评估、身体检查、疫苗接种、慢性病治理中医：健康评估、慢性病管理牙医：牙科检查、洗牙、补牙、脱牙 慢性疾病共同治理先导计划 高血压及糖尿病的筛查与治疗 地区康健中心／地区康健站 慢性痛症管理（如膝关节痛、腰背痛）、中风后社区复康等个人化服务 香港大学深圳医院及其属下健康服务中心 于指定门诊提供的预防疾病及跟进慢性病服务 长者医疗券大湾区试点医疗机构 于大湾区多间指定医院及科室，提供的预防疾病及跟进慢性病门诊服务

详情可见：长者医疗券奖赏先导计划官方网站

3. 本地安老服务｜增发「社区券」与「院舍券」

新一份财政预算案在关顾长者方面亦有新措施，宣布将于下个年度起，增加「长者社区照顾服务券」（简称「社区券」）及「长者院舍照顾服务券」（简称「院舍券」）的数量，以回应社会对安老服务的殷切需求。

社区券将增加4,000张，总数达16,000张。

院舍券将增加1,000张，总数达7,000张。

透过增加服务券名额，并推动市场提供更多元化的服务，让长者在规划晚年生活时，能有更适切和灵活的选择。

甚么是「社区券」：助您安居家中 颐养天年

「长者社区照顾服务券」计划由社会福利署（社署）推行，旨在支援年满60岁、身体机能有不同程度缺损的长者，让他们可以在熟悉的社区中安享晚年。

甚么是「院舍券」：轮候资助宿位外的另一选择

对于正在轮候传统资助安老院宿位的长者，由社署推出的「院舍券」提供了一个额外的选项，让长者可以更快地入住参与计划的私营或自负盈亏的安老院。

例子说明：「社区券」与「院舍券」有何不同？

社区券 (在家安老) 院舍券 (入住安老院) 例子 陈伯伯 李婆婆 情况 身体大致健康，想继续住在家里。但买餸、做家务觉得有点吃力。 身体较弱，需要别人全日照顾，例如扶抱、喂食。家人因工作无法时刻在旁。 如何帮他 他用「社区券」找人送饭、清洁家居。他继续住自己屋企，生活更轻松。 她用「院舍券」入住一间合心水的安老院。有专业人员24小时照顾，家人也更安心

更多资料可参考：社会福利署

4. 跨境养老：广东、福建养老更灵活 津贴直接汇入内地户口

对于选择在广东省或福建省安享晚年的香港长者，政府将于今年年中推出一项更贴心的便民措施。日后，领取「广东计划」、「福建计划」或「综援长者广东及福建省养老计划」的长者，将可以选择让政府直接将每月的津贴款项，存入您本人指定的内地银行户口。这个新安排目的为简化程序，为跨境养老的长者提供更大便利，省却了以往处理汇款的麻烦。

1. 甚么是「广东计划」及「福建计划」？

为了方便一些选择到广东省或福建省安享晚年的香港长者，政府推出了几项社会保障计划，为他们移居后的生活提供稳定的经济支持，确保他们能够维持基本的生活水平。

这两项计划包括「广东计划」与「福建计划」，是公共福利金计划的一部分，性质基本上一样，让移居到广东或福建的合资格长者，无须供款便能每月领取现金津贴，计划主要分为「高龄津贴」和「长者生活津贴」两种，分别为$1,675及$4,345。

弹性居住要求 毋须每年回港

计划的一大便利之处，是领取津贴的长者们不需要每年专程返回香港。只需要在每一个付款年度期间，在广东或福建省内住满60天，便可以领取全年的津贴。

2. 何谓「综援长者广东及福建省养老计划」？

除了上述两项计划，政府还设有「综援长者广东及福建省养老计划」。但需要留意，这个计划的服务对象与「广东计划」及「福建计划」不同。

这计划并非一项独立的津贴，而是专为目前正在领取综合社会保障援助（综援）的长者而设。简单来说，如果一位正领取综援的长者决定到广东或福建养老，这个计划可以确保他们移居后，能继续收到原有的现金援助，福利不会因此中断，属于现有综援计划的一项延伸安排。

如有兴趣到广东省或福建省安享晚年应如何选择？

看过介绍后，或许您仍有些疑惑。不如我们用几个例子，看看不同情况的长者应该如何选择：

例子一︰70岁陈伯应申请「广东计划」

70岁的陈伯伯，他并没有领取综援。他计划搬到乡下顺德，安享退休生活。

选择：在这种情况下，陈伯应该申请「广东计划」。

原因：由于陈伯伯并非综援受助人，他应根据自己的资产及入息状况，申请「广东计划」下的高龄津贴或长者生活津贴，为他在内地的生活提供经济支持。

例子二︰82岁李婆婆应申请「综援长者福建省养老计划」

82岁的李婆婆，她是综援受助人，每月在香港领取援助金。她的儿子定居福州，希望接她一同居住，方便照顾。她是综援受助人，每月在香港领取援助金。她的儿子定居福州，希望接她一同居住，方便照顾。

选择：在这种情况下，李婆婆应该申请「综援长者福建省养老计划」。

原因： 李婆婆应申请「综援长者福建省养老计划」，这能确保她搬到福州后，可以继续领取她原有的综援金额，福利不会因离开香港而停止。

例子三︰68岁王先生应申请「广东计划」

68岁的王先生，他没有领取综援，但听说综援的金额较高，他考虑搬到深圳后申请「综援长者养老计划」。

选择︰在这种情况下，李婆婆应该申请「广东计划」

原因︰这个想法是行不通的，「综援长者养老计划」的大前提是申请人必须已经是香港的综援受助人。因此，王先生应考虑申请「广东计划」。

更多资料: 1823

