全新屯门游泳池开幕！康文署龙门路新场馆 室内暖水池率先启用！附交通攻略

屯门区居民引颈期盼的新屯门游泳池终于有新消息！因应屯门南延线工程而重置的全新屯门游泳池，室内设施将于明日（2月24日）正式启用。新场馆不仅设施全面升级，更配备了50米暖水国际标准池，让市民在冬季也能享受游泳乐趣。《星岛头条》将为您详细介绍新泳池的各项设施、交通配套及开放详情，让您先睹为快！

屯门游泳池龙门路新址2月24日开幕！设室内暖水标准池

全新屯门游泳池，硬件设施可谓相当完善。率先开放的室内场馆设有2个暖水池，彻底解决了冬天冻冰冰落水的烦恼。当中包括一个长50米、阔25米、提供10条泳线的国际标准主池，水深由1.4米至1.9米，无论是专业训练还是日常锻炼都非常合适。旁边另设一个长25米、阔15米的训练池，适合初学者及教学用途。

除了泳池本身，新场馆的配套设施也亮点十足。观众席座位大幅增加至1,200个，并配备冷气及升降机，市民将有机会在更舒适的环境下观赏高水平比赛。更衣室的设计亦十分贴心，空间宽敞，男女更衣室各自提供超过400个储物柜，并设有家庭更衣室及多个无障碍洗手间，充分照顾到家庭及不同需要的人士，绝对是周末亲子放电的好去处。

户外设施值得期待！嬉水池、跳水池稍后登场

除了率先开放的室内泳池，新场馆的户外区域同样令人期待。根据规划，户外部分设有多达四个不同用途的泳池，包括一个训练池、一个习泳池、一个专为儿童而设的嬉水池，以及一个专业的跳水池。待天气回暖，这些设施投入服务后，无论是习泳、亲子戏水还是跳水训练，都能满足不同市民的需求。不过，康文署表示，户外设施的确切开放日期将于稍后时间再作公布，市民需要耐心等候。

新泳池交通攻略：轻铁站步行5分钟即达

新泳池的选址交通便利，解决了以往旧址出入不便的问题。新场馆位于屯门龙门路50号，就在屯门康乐体育中心旁边。

市民可选择乘搭公共交通工具轻松前往。最方便的方式是乘坐610、615或615P线轻铁，在「轻铁车厂站」下车后，泳池就在车站对面，步行约3至5分钟即可到达。对于区内居民而言，前往这个全新的康乐地标将变得前所未有的方便。

屯门游泳池开放详情：

为方便市民计划行程，以下整理了新泳池的详细资料：

项目 详细资讯 地址 新界屯门龙门路50号 启用日期 室内设施：2026年2月24日 (星期二) 联络电话 2404 1918, 2458 8022 率先开放设施 室内暖水池： - 主池 (50米x25米) - 训练池 (25米x15米) 其他： - 1,200座位观众看台、家庭更衣室、育婴室 待开放设施 户外池（开放日期待定）： - 训练池、习泳池、嬉水池、跳水池 无障碍设施 - 泳池升降台 - 场馆斜道 - 畅通易达更衣室、洗手间及升降机 - 触觉引路带及平面图

冬季开放时间如下：

二月至三月

第一节: 上午 6:30 至 中午 12:00

第二节: 下午 1:00 至 下午 6:00

第三节: 晚上 7:00 至 晚上 9:30

暂停开放时间: 中午 12:00 至 下午 1:00 及 下午 6:00 至 晚上 7:00

备注: 此期间只开放室内主池及训练池 (其他泳池于 1.11.2025 - 31.3.2026 进行维修)。

四月

第一节: 上午 6:30 至 中午 12:00

第二节: 下午 1:00 至 下午 6:00

第三节: 晚上 7:00 至 晚上 10:00

暂停开放时间: 中午 12:00 至 下午 1:00 及 下午 6:00 至 晚上 7:00

备注: 此期间只开放室内主池及训练池 (其他泳池于 1.4.2026 - 15.4.2026 进行维修)。

五月

第一节: 上午 6:30 至 中午 12:00

第二节: 下午 1:00 至 下午 6:00

第三节: 晚上 7:00 至 晚上 10:00

暂停开放时间: 中午 12:00 至 下午 1:00 及 下午 6:00 至 晚上 7:00

资料及图片来源：叶文斌＠Facebook、庄豪锋 Mark Chong＠Facebook、康文署

