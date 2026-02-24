抽湿机愈抽愈湿？惊人真相藏滤网 开机前必做5步检查+清洁 2招提升抽湿效能

抽湿机清洁｜洗机｜香港天气潮湿，天文台预计未来数天相对湿度更高达95%，抽湿机绝对是每个家庭的必备「救星」。但为何有时即使开了整天，家中墙壁依然「流汗」，湿气丝毫没有减退？问题可能并非抽湿机坏了，而是因为它「太污糟」！即睇抽湿机清洁方法及详细教学，急救潮湿家居。

抽湿机为何愈抽愈湿？原来因为太污糟！

有台湾网民曾在论坛分享，用牙线棒清理抽湿机的沟槽，竟挖出宛如小山一样的「灰尘条」。(网上图片)

不少人知道要定期清洁冷气机和空气清新机，却往往忽略了每日辛勤工作的抽湿机。有台湾网民曾在论坛分享，用牙线棒清理抽湿机的沟槽，竟挖出宛如小山一样的「灰尘条」，惊叹「原来这些灰尘陪伴了我这么久！」

抽湿机的滤网若积尘过厚，会严重阻塞入风口，导致进风量不足。这不仅会大幅降低抽湿效率，更会让内部零件在持续高温下运转，增加电器故障甚至发生火警的风险。定期清洁不但能悭电、提升效能，更能延长抽湿机的寿命。

换季使用抽湿机：开机前5步安全检查

抽湿机是回南天时每个家庭的必备「救星」。 (资料图片)

抽湿机多集中在回南天潮湿季节使用，存放近一年后，重新启用前必须进行安全检查和基本清洁。

检查步骤 说明 1. 检查电掣 检查插头金属片位置有否变黑或生锈。 2. 检查电线 检查电线外层胶皮有否破损或老化。 3. 检查机壳 观察机身外壳有没有明显的破损或裂痕。 4. 检查出入风口 确保没有杂物或厚重灰尘堵塞。 5. 开启送风模式 如无以上问题，先开启送风（非抽湿）模式约1小时，让机内积存的尘垢吹出。

抽湿机三大核心组件清洁指南：隔尘网/储水箱/出入风口

建议在潮湿季节频繁使用期间，至少每月清洁一次。若发现运作声音异常变大，也通常是滤网积尘过多的警号。

清洁抽湿机第一部分：隔尘网

隔尘网是保护内部零件、过滤空气杂质的第一道防线。清洁前，请先查阅说明书，确认滤网种类。

HEPA滤网（不可水洗）：

部分具备空气清新功能的抽湿机使用HEPA滤网。此类高密度滤网用水清洗会破坏其纤维结构，影响过滤能力。清洁时只需用软刷轻轻刷走表面尘埃，或轻轻拍打，当达到饱和状态时便需更换。

一般滤网（可水洗）： 干清： 先用吸尘机吸走表面的灰尘，或轻轻拍打，让大部分尘垢脱落。 湿洗： 用 冷水 冲洗。切勿使用热水，以免滤网变形；亦应避免用刷子大力刷洗，否则会将污物更深地推进纤维缝隙中。 深层清洁（可选）： 将温和的中性清洁剂稀释后，浸泡滤网约10分钟，帮助溶解顽固污垢，然后用清水彻底冲净。 风干： 将滤网放置在 阴凉通风处 完全风干。切勿在太阳下曝晒，高温会使其脆化或变形。必须确保滤网完全干透后，才可放回机内。



洗机第二部分：储水箱

水箱温暖又潮湿，是细菌和霉菌的理想温床。即使每天倒水，久了仍会产生黏滑的生物膜。

每次倒水： 每次倒清积水后，最好立即用清水冲洗一遍。 定期刷洗： 定期用软刷清洁水箱内部。若出现顽固污渍或霉点，可用1:99稀释漂白水浸泡后刷洗。 保持干爽： 清洗后同样要晾干才放回抽湿机。

重要提示：抽湿机抽出的水可以重用吗？

绝对不可！抽湿机内部零件（如冷凝装置）长期湿润，容易滋生细菌。抽出的水其实充满了空气中的细菌和污染物，绝不应用作洗碗、抹地、淋花或循环作任何清洁用途。

抽湿机清洁第三部分：机身与出入风口

机身外壳： 用微湿的软布擦拭即可。切勿使用过湿的抹布，以免水分渗入机件内部，引致短路。 出入风口： 用干布或软刷清除积尘，保持气流畅通。

提升抽湿效率！2招使用抽湿机秘技

若清洁后抽湿效果依然未如理想，可以尝试以下方法：

检查空间大小： 确认抽湿机的适用面积是否与房间大小匹配。 终极秘技 — 开启暖气： 同时开启暖气和抽湿机，便能利用温差制造「露点」，让空气中的水气更快凝结，大幅提升抽湿效率。

养成定期清洁抽湿机的习惯，不仅能省电、提升效能，更能确保吹出来的空气干净健康。立即动手检查家中的抽湿机，告别潮湿黏腻的感觉吧！