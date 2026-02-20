新年利是钱6招存入银行！汇丰/恒生/东亚指定存钞机收$20/$50纸币 经八达通都得 免排队超方便

农历新年利是存款｜农历新年拆完利是后收到大量$20、$50纸币不知如何处理？想将这些利是钱存入银行作定期存款或投资，本文整理6个最简单实用的方法，其中汇丰银行今年更特别推出指定存钞机接受$20及$50纸币，另设马会投注站存款、八达通增值、电子钱包等攻略，让小额纸币快速变成银行存款！

新年利是钱6招存入银行！汇丰存钞机收$20/$50 经八达通/马会都得

农历新年期间，拆收是后收获大量$20、$50，最传统方法就是直接到银行柜台存款。

最传统方法就是直接到银行柜台存款，而且职员会使用数钞机辅助计算，确保准确及安全，较有保障。不过，农历新年后相信多间银行分行人潮汹涌，需排长龙；加上需于营业时间内办理，而各间银行的单次存款张数或金额或设上限，存款前记得留意！

汇丰银行指定存钞机接受$20及$50小额纸币存款（示意图）

汇丰香港：指定存钞机接受$20及$50纸币

汇丰香港宣布将于农历新年后特别开放部分指定存钞机，除原有$100、$500、$1,000纸币，同时接受$20及$50纸币存款，让市民无需亲身到分行柜台排队，即可将小额纸币直接存入户口，方便处理大量小额利是。

适用日期：2025年2月22日至3月20日

存钞机地点：

铜锣湾理财易中心：铜锣湾广场二期地下G08铺

旺角理财易中心：旺角弥敦道673号LG楼

尖沙咀理财易中心：尖沙咀弥敦道82-84号地下

观塘理财易中心：观塘开源道71号王子大厦地下

屯门市广场理财易中心：屯门市广场第二期地下1号舖

元朗理财易中心：元朗青山道150-160号汇丰大厦地下

葵芳理财易中心：葵芳新都会广场1楼153-160号舖

荃湾理财易中心：荃湾青山道210号福华中心1楼4A、4B(A)-4B(C)、5及6号舖位

恒生银行：分行智能柜位接收$20及$50钞票

此外，恒生银行于各分行设立的智能柜位亦可即时处理现金存款交易，包括$20及$50钞票，方便市民存入利是钱。

恒生银行智能柜位地点：

铜锣湾分行

中区分行

城市大学分行

总行

九龙总行

旺角分行

北角分行

新蒲岗分行

沙田分行

大河道分行

太古城分行

尖沙咀分行

油麻地分行

元朗 (教育路) 分行

新港城中心分行自助理财中心

屯门市广场自助理财中心

东亚银行：设即时现金存款功能

东亚银行的多功能柜员机，操作流程简便，存款槽可一次过处理不同面额的纸币，包括20元、50元、100元、500元及1,000元。每次交易可存入最多100张纸币，不同面额的纸币也可一次过放入存款槽内。每日每账户存入总额上限为 HK$100,000，功能特别适合需要处理大量现金的市民，例如存入农历新年收到的利是钱。

现金即时存款服务自动柜员机位置可参阅连结：自动柜员机位置

香港赛马会投注站存款（示意图）

如果是香港赛马会会员并有安装马会App，可以将利是钱存入香港赛马会会员户口，投注站职员即时数钱，然后透过App或网上银行转账至个人银行户口，安全可靠。但繁忙时段（如赛马日）人流多，建议避开高峰期才前往柜台处理。另外，存款后需等待约3小时才能够将利是钱转帐至银行。

便利店遍布全港，拆利是后可以将$20、$50纸币在便利店为个人八达通增值，最低增值金额为$100，再经八达通App的电子钱包功能转账至绑定银行户口。增值前，要先安装八达通App并绑定个人八达通帐户；每月转账上限为基本$3,000（视帐户类型而定）。

除了八达通，近年不少人都会用到电子钱包，用户亦可选择在便利店将利是收到的$20、$50纸币等，为AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe等电子钱包增值，之后再透过App转账至银行户口，惟同样要留意相关电子钱包帐户需完成验证程序并连结至银行户口；各钱包设有转账上限（视乎用户及钱包类型而异）。

如以上各种方法均不适用，由于一般零售商或需要零钱找续，因此可尝试在相熟街坊店舖购物或消费时，用$20、$50纸币请店主找换成$100纸币，之后再经存钞机或柜台直接存入银行。此方法需视乎店舖做法及金额，不一定每次成功。

文：LW

