冬季奥运｜日本三浦璃来、木原龙一创造历史 花式滑冰双人滑逆转夺金

在米兰・科尔蒂纳冬季奥运会第11天（16日）的赛事中，日本花式滑冰组合「璃来龙（りくりゅう）」三浦璃来（24岁）与木原龙一（33岁）上演了惊天逆转。他们在短曲（SP）环节中因失误暂居第五，与首位有6.90分之差，但在双人滑长曲（FP）项目中，以刷新世界纪录的158.13分，合计总分231.24分，成功夺得金牌。

日本三浦璃来、木原龙一组合创造历史 冬奥花式滑冰双人滑逆转夺金

这对日本组合，从短曲项目因失误落在第五名的位置上，却在翌日上演了完美表演，完成惊天逆转，勇夺金牌。这不仅是日本在该项目上首次站上奥运颁奖台，也使他们成为继2006年都灵冬奥的荒川静香（女子单人滑）以及2014年索契与2018年平昌冬奥的羽生结弦（男子单人滑）后，再次为日本摘下花式滑冰金牌的选手。而这对相差9岁的拍档之间互动和故事，亦成为关注焦点。

24岁的三浦璃来在赛后感触万分。她去年12月于全日本锦标赛中因左肩脱臼而被迫退赛，一度引发外界对她状态的担忧。然而，经过强化训练方法，她专注于强化肩关节周围的肌肉。「这是我人生中肩膀最强壮的时刻。」带著这份自信，三浦璃来踏上了奥运舞台。她表示：「能够从失利中重新站起来，并展现出我们一直以来努力的成果，这点最让我高兴。」

三浦从木原眼中的「豆腐心」到成为团队支柱

综合日媒报导，三浦与木原自2019年8月开始搭档。回首2019年，当时仍是高中生的三浦，对于要跟上大她9岁、已两度出战奥运的木原感到巨大压力。她曾因思乡病而哭闹，心理状态被木原形容为「豆腐心理」，极度依赖著搭档。

然而，当2023年木原龙一因腰椎滑脱症而陷入低潮时，三浦的意识产生了转变。「不能总是依赖他，我们必须两个人一起变强。」这份决心在本届奥运会上开花结果。在短曲中因托举失误而导致木原情绪低落、泪流不止时，三浦一反常态，不断地鼓励他，从被支持者蜕变为支持者。

赛后感言：泪水、感谢与提拉米苏

颁奖典礼后，两人分享了他们当下的心情。木原龙一坦言，他从早上开始就一直在哭，甚至连热身时也泪流不止。三浦璃来笑著说：「我从来没看过龙一这个样子，只好努力地当一次姊姊了。」

三浦同时也对所有支持者表达感谢：「这面奖牌绝不是只靠我们两人的力量就能得到的。真的有太多人支持我们，我们才能成长到今天。没有大家，我们绝对走不到这一步。」

他们也提到了教练布鲁诺·马尔科特在赛前给予的鼓励。木原表示：「因为我们太沮丧了，布鲁诺教练对我们说了很多鼓励的话，多到无法只挑一句来说。他只是不断地让我们振作起来。」

当被问及从极限状态中解放后最想做什么时，三浦兴奋地喊道：「我想吃提拉米苏！」而身心俱疲的木原苦笑著说：「我只想好好睡一觉。」他解释说，短节目结束后他因为太过震惊而彻夜难眠，「我哭著睡著，醒来后又继续哭。」三浦也补充说：「他真的是从昨天就一直哭到现在。」

