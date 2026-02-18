Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季奥运｜日本三浦璃来、木原龙一创造历史 花式滑冰双人滑逆转夺金

生活百科
更新时间：18:30 2026-02-18 HKT
发布时间：18:30 2026-02-18 HKT

在米兰・科尔蒂纳冬季奥运会第11天（16日）的赛事中，日本花式滑冰组合「璃来龙（りくりゅう）」三浦璃来（24岁）与木原龙一（33岁）上演了惊天逆转。他们在短曲（SP）环节中因失误暂居第五，与首位有6.90分之差，但在双人滑长曲（FP）项目中，以刷新世界纪录的158.13分，合计总分231.24分，成功夺得金牌。

日本三浦璃来、木原龙一组合创造历史 冬奥花式滑冰双人滑逆转夺金

这对日本组合，从短曲项目因失误落在第五名的位置上，却在翌日上演了完美表演，完成惊天逆转，勇夺金牌。这不仅是日本在该项目上首次站上奥运颁奖台，也使他们成为继2006年都灵冬奥的荒川静香（女子单人滑）以及2014年索契与2018年平昌冬奥的羽生结弦（男子单人滑）后，再次为日本摘下花式滑冰金牌的选手。而这对相差9岁的拍档之间互动和故事，亦成为关注焦点。

24岁的三浦璃来在赛后感触万分。她去年12月于全日本锦标赛中因左肩脱臼而被迫退赛，一度引发外界对她状态的担忧。然而，经过强化训练方法，她专注于强化肩关节周围的肌肉。「这是我人生中肩膀最强壮的时刻。」带著这份自信，三浦璃来踏上了奥运舞台。她表示：「能够从失利中重新站起来，并展现出我们一直以来努力的成果，这点最让我高兴。」

三浦从木原眼中的「豆腐心」到成为团队支柱

综合日媒报导，三浦与木原自2019年8月开始搭档。回首2019年，当时仍是高中生的三浦，对于要跟上大她9岁、已两度出战奥运的木原感到巨大压力。她曾因思乡病而哭闹，心理状态被木原形容为「豆腐心理」，极度依赖著搭档。

然而，当2023年木原龙一因腰椎滑脱症而陷入低潮时，三浦的意识产生了转变。「不能总是依赖他，我们必须两个人一起变强。」这份决心在本届奥运会上开花结果。在短曲中因托举失误而导致木原情绪低落、泪流不止时，三浦一反常态，不断地鼓励他，从被支持者蜕变为支持者。

赛后感言：泪水、感谢与提拉米苏

颁奖典礼后，两人分享了他们当下的心情。木原龙一坦言，他从早上开始就一直在哭，甚至连热身时也泪流不止。三浦璃来笑著说：「我从来没看过龙一这个样子，只好努力地当一次姊姊了。」

三浦同时也对所有支持者表达感谢：「这面奖牌绝不是只靠我们两人的力量就能得到的。真的有太多人支持我们，我们才能成长到今天。没有大家，我们绝对走不到这一步。」

他们也提到了教练布鲁诺·马尔科特在赛前给予的鼓励。木原表示：「因为我们太沮丧了，布鲁诺教练对我们说了很多鼓励的话，多到无法只挑一句来说。他只是不断地让我们振作起来。」

当被问及从极限状态中解放后最想做什么时，三浦兴奋地喊道：「我想吃提拉米苏！」而身心俱疲的木原苦笑著说：「我只想好好睡一觉。」他解释说，短节目结束后他因为太过震惊而彻夜难眠，「我哭著睡著，醒来后又继续哭。」三浦也补充说：「他真的是从昨天就一直哭到现在。」

延伸阅读：冬季奥运｜荷兰速滑女神莉丹拉低拉链露内衣 庆祝动作随时值百万美元

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
7小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
3小时前
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
4小时前
屎水淹全家！公屋2楼新年惊变「黄金屋」 物管人揭低层「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
屎水淹全家！公屋2楼新年惊变「黄金屋」 物管人揭低层「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
时事热话
6小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
4小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
投资理财
2026-02-17 10:38 HKT
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
影视圈
2026-02-17 14:00 HKT
新年派错$500利是畀看更 港女心痛求救 行内人爆「潜规则」：收到大额利是会...｜Juicy叮
新年派错$500利是畀看更 港女心痛求救 行内人爆「潜规则」：收到大额利是会...｜Juicy叮
时事热话
3小时前
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
时事热话
2026-02-17 14:06 HKT