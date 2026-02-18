港中佬列拜年8大规条！警惕麻烦长辈 这一「劣质传统」要取缔！ Threads友： 要发扬光大

农历新年本是家人团聚的温馨时刻，但对不少人而言，拜年时要应酬长辈「关切」问候或会成为压力来源。近日，有网民在社交平台分享一篇「中佬去家庭团拜指南」，以幽默而实用的笔触，教导中年男士如何得体地应对家庭聚会，避免成为年轻后辈眼中的「麻烦长辈」，引发网民热议。

Threads中佬列8大拜年准则！免成年轻人眼中的「麻烦长辈」

有中年港男在Threads 上以自身经历出发，列出了8项要点的「拜年指南」，旨在为中年男士提供一套清晰团拜行为准则。该指南发布后，因其内容贴地、道出不少年轻人的心声而迅速在网上流传开来，更获得超过1,700次赞好。

该「指南」开首先建议基本的拜年礼仪，如「入到屋讲恭喜发财..身体健康」，以及「见到后辈即刻派利是」。然而，文章的精髓在于提醒中年男士应避免的「尴尬行为」。其中，第四点「见到小朋友唔好讲67扮后生仔/细细记唔记我带你去../讲笑话」引起了特别关注，帖主不希望孩子们为了礼貌，而要「连新年都要听我讲啲out晒既笑话仲要扮笑」。他认为，中年人那种故作风趣的行为，对小朋友而言其实是一种负担。

指南亦建议，对于「连续5年以上追问过结婚/生仔」的长辈，可以考虑送上「五饼二鱼」（应指嘉顿杂饼）作回应，以幽默方式「反击」令人尴尬的私人问题。帖主总结道，者总结，一位理想的长辈典范，应该是派完利是后，一句闲话也不多问。

网民热烈回响 帖主再提：比较仔女系劣一级文化

此「指南」一出，随即获得大量网民赞赏，形容其「实用又正向」、「世界需要多一点这样的中佬」，值得「发扬光大」及「贴堂」。不少留言表示深有同感，有网民分享道：「细个最憎就系大时大节家庭聚会，啲长辈成日讲啲懒好笑嘅嘢（me笑唔出），又喺度互相比较大家嘅仔女，烦到不得了」。

帖主亦在回应中提到，「互相比较仔女已经系再劣一级既文化黎，完全系将拜年场所变成罗马竞技场」，一语道破许多人在新年聚会中所感受到的压力。

资料来源：andychan1874@Threads

