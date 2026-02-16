港漂职场过半同事年廿九照返工 好奇「不过农历新年吗？」 港网民解释3原因：请假唔抵

农历新年向来是中华民族最重视的传统节日。今日（16日）就是年廿九，有港漂原本以为职场不少同事请假过节，惟上班后发现大半同事仍然照常上班，好奇「香港人不过农历新年吗？」有港网民解释出于3原因：「请假唔抵！」

港漂职场过半同事年廿九照返工 好奇「不过农历新年吗？」

年近岁晚，内地不少打工仔都会放假回乡与家人团聚，或者外出旅行散心。有内地港漂今日（16日）在小红书以「香港人不过农历新年吗？」为题发文，分享农历新年的职场观察，表示：「今天已经年廿九了，我以为会有大半同事会请假回去，结果大半同事都稳稳坐在工位上，只有少部分人请了AL（年假）why？」

帖文一出，随即吸引两地网民留言讨论，有同为港漂感叹：「我哈尔滨人现在还坐在公司，公司说能提早4点下班我都很崩溃」，也有内地网民表示不理解为何假期前仍然有大部分港人选择上班，「可能因为家人在香港不需要春运，但是也不能理解，请两天年假不就可以休9天吗？就算待在香港家里也比上班好吧」。

港网民解释3原因：请假唔抵！

有港人留言尝试解释为何大部分香港打工仔不会在农历新年前夕放假，主要出于三大原因，首先，许多港人的家庭都同住本地，「不用经历春运」，无需长途奔波，「主要就是今晚回家或在餐厅与家人吃年夜饭，有些人甚至会（避开高峰期）提早过节」、「因为香港的local就待在香港，不需要像内地那么多人一样天南地北的回家，香港可能就是东区到南区，港岛到离岛」。

其次，有网民表示请假主要是为了出外旅行，惟农历新年期间虽然可以「请2放9」，但机票相对价格高昂，加上假期有限，「没有必要的话不会特别去申请」、「因为新年去旅行会很贵，所以我不会在这时候请假」、「过年请假没啥意思，人又多，去不了旅行」、「机票贵到死，去哪人都多，不如省两天年假找人少的时候出去玩。」

最后，由于年廿九（或年三十）大部分公司都容许提早下班，「今天只需上半天吧，又能领全天工资」，「返两个半钟，提早一个钟搭车出去食公司团年饭，之后收炉了」，下班后再与家人团聚即可，直言「请假唔抵！」，有人更表示虽然年假充足，惟「绝不在工作最闲的时候请假」，认为年廿九选择上班才是明智的决定。

来源：小红书

文：LW