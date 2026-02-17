Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

保安新年𢭃利是犯法？上水公屋贴通告禁收 网民：住户自愿比可以 ICAC咁规定...

生活百科
更新时间：09:00 2026-02-17 HKT
发布时间：09:00 2026-02-17 HKT

农历新年派发利是是中国传统习俗，不少港人亦会向日常辛勤工作的屋苑保安员派发利是，以表心意。然而，近日有网民于社交平台分享，上水清河邨管理处竟在农历新年前张贴通告，明文禁止保安人员收取住户的利是，事件引发网民热议。

上水公屋贴通告 禁保安新年收利是 ICAC这样规定...

网民反驳：住户自愿畀利是不犯法

日前（11日），有网民在Facebook群组上载一张由上水清河邨管业处发出一张「严禁员工收受利益」的通告。该通告明确指出，为保持公司及员工的良好声誉及廉洁形象，所有员工均不得接受住户或任何人士的现金、礼物或任何形式之利益。

对于管理处的「禁令」，网民的反应相当热烈。有留言认为这只是管理公司的「免责声明」，实际上「管理处通告照出，保安员利是照𢭃」。亦有网民指出，关键在于保安员的行为，认为「出言主动或暗示收取就真有问题」，但住户出于体谅保安员的辛劳而「主动畀小小心意」则无可厚非。另一方面，有网民从法律角度分析，指出「索取利是犯法，住客自愿畀不违法」。

ICAC规定保安可因应公司政策收取利是

根据香港的《防止贿赂条例》，任何形式的礼物、利是或赏钱，均被界定为「利益」。若馈赠者与受益人双方是因公事往来而建立的关系，那么受益一方在接受任何相关馈赠之前，必须先获得其雇主的明确许可。尤其需要注意的是，倘若员工收受的利益与其日后的业务决定有所关联，不论所涉金额为何，此类行为已构成违法。

不过《防止贿赂条例》亦允许雇主设立自身的内部指引，以规管员工收取利是的行为。例如，公司可制定政策，容许员工收取价值不超过500元或1,000元的利是。

然而，对于在公共屋邨及居者有其屋计划屋苑工作的保安人员，法例规定他们绝对不可以收受住户的利是。至于任职于私人屋苑的保安员，则必须在获得所属的业主立案法团和物业管理公司批准后，方可收取利是。

 

资料来源：Candy Mak＠Facebook

 

同场加映：利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？

