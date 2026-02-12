Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新年免费踩LocoBike！一连5日无限次解锁1000架单车 1招即查边度有

生活百科
更新时间：18:35 2026-02-12 HKT
发布时间：18:35 2026-02-12 HKT

本地共享单车龙头品牌LocoBike，自2017年成立以来，一直致力于推广「城市单车，绿色出行」的理念。为迎接马年新岁，并庆祝品牌服务升级，LocoBike特别推出大型回馈活动，由2月15日起，一连五日，全港每日将有1000架单车供市民免费解锁，畅游港九新界，发掘香港绝美景致。

免费踩LocoBike！农历新年一连5日 无限次解锁1000架单车

为响应广大用户多年来的支持，并迎接5,000架全新单车投入服务，LocoBike推出「送旧迎新·新春免费踩」活动。在2026年2月15日至19日（农历年廿八至年初三）期间，用户将有机会免费骑乘指定的LocoBike及Harbour Go型号单车。

简单步骤即可解锁LocoBike免费单车

可免费解锁的单车遍布新界、九龙及港岛区，参与活动的方法亦十分简单。用户只需打开LocoBike的手机应用程式，在地图上寻找带有「LocoBike」标志的特定赞助单车，当找到该单车实物后，确认车身编号与应用程式显示的编号一致，即可扫描车上的二维码（QR Code）解锁。

成功解锁后，用户便可以立即开始免费骑行旅程，更吸引的是，在活动当天，用户可以无限次数免费解锁同一架赞助单车。不妨趁此机会，与家人朋友相约，一同前往风景如画的单车热点，例如到「将军澳海滨长廊」感受海风吹拂的写意，或在「东岸公园主题区」欣赏维港的壮丽景色，以不一样的视角，体验香港的城市魅力与自然风光。

LocoBike「送旧迎新·新春免费踩」活动详情

  • 活动日期： 2026年2月15日至2月19日（农历年廿八至年初三）
  • 优惠内容： 全港每日随机提供1000架LocoBike及Harbour Go赞助单车。
  • 参与方法：
    • 打开 LocoBike 应用程式。
    • 在地图页面寻找并选择带有「LocoBike」标志的单车。
    • 扫描车身二维码即可解锁，开始免费旅程。
  • 覆盖地区： 全港，包括新界、九龙及港岛区的指定单车。
  • 条款及细则：
    • 用户的帐户内必须持有有效的踩车券、踩车余额或踩车计划方可参与。
    • 每位用户在同一时间内仅可使用一架免费赞助单车。
    • 优惠以先到先得形式提供，不设预留。

 

资料来源：LocoBike乐区踩

 

同场加映：城巴新春优惠！14条机场巴士路线 小童免费搭  农历新年起为期16日  

