城巴新春优惠！14条机场巴士路线 小童免费搭  农历新年起为期16日  

农历新年将至，不少家庭已开始规划新春外游或探亲行程。作为连接市区与机场及口岸的理想选择，城巴机场快线以其高效舒适的服务，向来深受出游市民的欢迎。为答谢乘客支持并庆祝马年来临，城巴特别推出名为「亲子游历赏」的庆祝活动，是为期16日的合资格小童免费乘车优惠，让家庭旅客的旅程更添轻松愉快。

城巴机场巴士亲子优惠！年廿七至正月三十 16日内4至11岁小童免费

想享受这次难得的优惠，就要把握时机。城巴宣布，在2026年2月14日（年廿七）的头班车起，至3月1日（正月十三）的尾班车为止，所有年满4岁至11岁的合资格小童，均可免费乘搭城巴机场快线。

想享受这次难得的优惠，就要把握时机。城巴宣布，在2026年2月14日（年廿七）的头班车起，至3月1日（正月十三）的尾班车为止，所有年满4岁至11岁的合资格小童，均可免费乘搭城巴机场快线。享受优惠的方法相当简单，小童只需如常使用小童八达通卡或电子支付工具支付车资，票务系统便会自动将车费设定为免费，不会扣除任何费用。这项贴心安排，无论是计划出国旅游、回乡探亲，或是到邻近的澳门、珠海来个短途旅行的家庭，都能大大减省交通开支，让新春假期更具预算效益。

14条路线适用 直达机场、口岸

是次优惠诚意十足，覆盖范围相当广泛，旨在全面照顾家庭在农历新年期间的出行需求。家长们可以放心规划行程，优惠适用于城巴旗下所有日间机场快线及通宵路线，总共多达14条路线。无论您从港九新界哪个角落出发，都能轻松找到合适的路线，享受点对点的便捷服务，详细巴士路线可见下表：

城巴机场快线 往返 服务范围 A10 机场或

港珠澳大桥香

港口岸 鸭脷洲 坚尼地城、薄扶林、香港仔 A11 北角码头 中环、湾仔、铜锣湾 A12 小西湾 (蓝湾半岛) 北角、太古、筲箕湾 A17 深湾 金钟、跑马地、黄竹坑 A21 红磡站 南昌、旺角、尖沙咀 A22 蓝田站 佐敦、马头围、九龙城 A23 慈云山 (北) 美孚、深水埗、石峡尾 A25 启德 尖沙咀、黄埔、土瓜湾 A26 油塘 黄大仙、乐华、秀茂坪 A28 日出康城 黄大仙、安达、将军澳南 A29 将军澳 (宝琳) 黄大仙、九龙湾、观塘 A20 机场 红磡站 深水埗、大角咀、何文田 由 往 服务范围 A25s* 启德体育园 机场或

港珠澳大桥香港口岸 启德体育园* A28X 将军澳站 港珠澳大桥香港口岸 调景岭、尚德、日出康城

*启德体育园演唱会散场特别路线，暂定2月28日及3月1日适用。

资料来源：城巴

