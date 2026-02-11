城巴新春优惠！14条机场巴士路线 小童免费搭 农历新年起为期16日
更新时间：19:36 2026-02-11 HKT
发布时间：19:36 2026-02-11 HKT
发布时间：19:36 2026-02-11 HKT
农历新年将至，不少家庭已开始规划新春外游或探亲行程。作为连接市区与机场及口岸的理想选择，城巴机场快线以其高效舒适的服务，向来深受出游市民的欢迎。为答谢乘客支持并庆祝马年来临，城巴特别推出名为「亲子游历赏」的庆祝活动，是为期16日的合资格小童免费乘车优惠，让家庭旅客的旅程更添轻松愉快。
城巴机场巴士亲子优惠！年廿七至正月三十 16日内4至11岁小童免费
想享受这次难得的优惠，就要把握时机。城巴宣布，在2026年2月14日（年廿七）的头班车起，至3月1日（正月十三）的尾班车为止，所有年满4岁至11岁的合资格小童，均可免费乘搭城巴机场快线。享受优惠的方法相当简单，小童只需如常使用小童八达通卡或电子支付工具支付车资，票务系统便会自动将车费设定为免费，不会扣除任何费用。这项贴心安排，无论是计划出国旅游、回乡探亲，或是到邻近的澳门、珠海来个短途旅行的家庭，都能大大减省交通开支，让新春假期更具预算效益。
14条路线适用 直达机场、口岸
是次优惠诚意十足，覆盖范围相当广泛，旨在全面照顾家庭在农历新年期间的出行需求。家长们可以放心规划行程，优惠适用于城巴旗下所有日间机场快线及通宵路线，总共多达14条路线。无论您从港九新界哪个角落出发，都能轻松找到合适的路线，享受点对点的便捷服务，详细巴士路线可见下表：
|城巴机场快线
|往返
|服务范围
|A10
|机场或
港珠澳大桥香
港口岸
|鸭脷洲
|坚尼地城、薄扶林、香港仔
|A11
|北角码头
|中环、湾仔、铜锣湾
|A12
|小西湾 (蓝湾半岛)
|北角、太古、筲箕湾
|A17
|深湾
|金钟、跑马地、黄竹坑
|A21
|红磡站
|南昌、旺角、尖沙咀
|A22
|蓝田站
|佐敦、马头围、九龙城
|A23
|慈云山 (北)
|美孚、深水埗、石峡尾
|A25
|启德
|尖沙咀、黄埔、土瓜湾
|A26
|油塘
|黄大仙、乐华、秀茂坪
|A28
|日出康城
|黄大仙、安达、将军澳南
|A29
|将军澳 (宝琳)
|黄大仙、九龙湾、观塘
|A20
|机场
|红磡站
|深水埗、大角咀、何文田
|由
|往
|服务范围
|A25s*
|启德体育园
|机场或
港珠澳大桥香港口岸
|启德体育园*
|A28X
|将军澳站
|港珠澳大桥香港口岸
|调景岭、尚德、日出康城
*启德体育园演唱会散场特别路线，暂定2月28日及3月1日适用。
资料来源：城巴
延伸阅读：农历新年北上深圳留意！九巴加开通宵特别线N73 转乘至皇岗口岸
最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
2026-02-10 11:52 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
2026-02-10 12:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
2026-02-10 12:40 HKT