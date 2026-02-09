车公庙香烛定价引热议？港人还神买香最平$170起/份 网民教路2招解决：诚心就可以！

临近岁晚，不少港人赶于新年前还神，或是打算于过年时前往各大寺庙摄太岁或拜神祈愿，希望新一年顺顺利利。位于大围的车公庙一向香火鼎盛，早前人气女团BLACKPINK成员Lisa更于来港时前往参拜，吸引海外游客慕名前往。近日，有港人到车公庙还神，发现庙内香烛价格较往年上涨，表示「今年大幅加价，最平要$170几蚊」，有网民教路以2招解决此情况，并表示拜神讲求诚心，「车公爷爷一向不着重大家买甚么去拜，诚心就可以」。

车公庙香烛定价引热议？港人还神买香最平$170起/份

沙田车公庙历史悠久，古庙最早见于嘉庆24年（1819）记载，至今已有逾200年历史；后来建造新庙，其形制为仿中式一进，屋顶类型属歇山式正脊采平脊设计、入口类型为正墙凹入式。车公庙多年来香火鼎盛，每逢农历新年年初二为车公诞，而年初三俗称「赤口」，相传容易口角之争，不宜拜年，因此不少市民都会选择于初二及初三到车公庙参拜祈福，并转动庙内的风车，祈求好运。

车公出名灵验，不少善信前往求神问卜，早前韩国人气女团BLACKPINK来港开演唱会时，成员之一Lisa亦抽空慕名前往参拜。不过，近日有港人到车公庙还神时，本打算直接于庙内买香祭拜，「贵少少当添香油」，惟发现香烛价格较往年上涨不少，「点知今年大幅加价！最平要$170几蚊」。由于价钱超出预算，事主最后决定到庙外光顾其他摊贩，「行返出去帮衬啲婆婆买香算数，$50up有交易」。

网民教路2招解决：诚心就可以！

对于庙内香烛定价上涨，如认为价钱超出预算，有网民建议可以2招解决，包括自备清香及光顾庙外摊贩，「其实庙入面买香，部份钱都系当添香油，如果比预算高的话自己带香都系一个唔错嘅选择，门口有婆婆坟香或侧门隔离有香烛舖，任君选择」。有网民认为拜神求心安，只要诚心便可，「车公爷爷一向不着重大家买甚么去拜，诚心就可以，现在我去拜车公，我都净系买清香，一样得车公爷爷庇佑」、「车公系讲心，拜神只系个仪式」。

有网友同样表示发现庙内香烛加价，「早两星期去车公庙还神，入到去问价，最平𠮶份要$178，明明我上年先买$78」，后来决定到庙外买香并在庙内添香油，「最平𠮶份先$50，入返去庙$10、$20佢哋添香油钱」、「行人隧道𠮶度帮个婆婆买啦，都系$40-$50，又帮到老人家」、「由车公庙站行去车公庙有间士多有得卖，右边隧道行上嚟又有，两边都系最平$58」。

文:RY

资料及图片来源:Threads、香港自游乐在18区、华人庙宇委员会