港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用

相信不少人试过外出时临时需要列印或影印文件，但在街头往往难以寻到相关服务。近日，有港人惊喜发现原来港铁站一设施附有免费列印、影印及冲印服务，「见到系港铁站有得免费Print嘢，有冇人试过？」后来获网民回复指，原来该设施是中国工商银行（亚洲）的远程柜员机（VTM），同时附设免费打印服务，除了银行客户可，非客户亦可免费使用服务，即睇详情！

港铁站隐藏版免费列印服务！影印文件/冲印照片都得

日前，有港人在社交平台Threads发文，指在港铁站意外发现有免费列印服务：「见到系港铁站有得免费Print嘢，有冇人试过？」随即吸引不少网民留言回复，指出该服务其实是来自中国工商银行（亚洲）的远程柜员机（VTM）。据银行的官方网页介绍，香港及内地的新客户毋须提前预约，即可透过设于12个港铁站的远程柜员机开立帐户、注册网上银行及即时领取借记卡，同时附设有免费打印、影印及冲印服务。

有网民及银行客户分享用后心得，「南昌站、东涌站闸外嘅舖位，大围站就闸内嘅舖位有。试过去印相，我系客户，入返我电话号码收SMS验证码就得，相纸系哑面，效果免费嚟讲算唔错」、「这是工银亚洲的自助开户机，内地人香港人都能开户，旁边的打印机是免费用的。全港现在有十几间，可以在他们官网查分行网址筛选『VTM』查到。」

覆盖全港逾10个港铁站 做齐3步骤免费用

事实上，除了银行客户，非客户只需完成以下步骤，同样可享有限额度的免费打印服务。

工银亚洲港铁站免费打印服务教学：

下载中国工商银行（亚洲）「工银亚洲」手机应用程式 在页面上方的「搜寻功能」输入「港铁便民服务」 根据设备画面的指示，展示二维码即可免费打印服务

中国工商银行（亚洲）的远程柜员机位置：

新界落马洲港铁站3楼票务大堂311号（闸内）

新界罗湖港铁站LOW K5舖（闸外）

新界火炭港铁站4号舖（闸外）

新界东涌港铁站2号舖（闸外）

新界大围港铁站19号舖（闸内）

新界葵芳港铁站Minibank舖（闸外）

新界白石角香港科学园1期1E大楼1楼S107A号舖

九龙南昌港铁站9号舖（闸外）

九龙柯士甸港铁站108号舖（闸外）

九龙九龙塘港铁站207号舖（闸外）

九龙启德协调道2号AIRSIDE 1楼L112号舖

九龙红磡黄埔花园第9期地面21号舖

来源：中国工商银行（亚洲）、Threads