本地品牌「红A」新蒲岗开仓！$3起入手香港制造胶凳/胶桶/食物盒/餐具

生活百科
更新时间：18:44 2026-02-05 HKT
发布时间：18:44 2026-02-05 HKT

本地塑胶用品品牌「红A」的产品以耐用、价廉物美见称，是许多家庭的必备品。近日，「红A」在新蒲岗总部举行一连三日的开仓活动，吸引了大量市民前往寻宝，现场人头涌动，气氛热烈。这次开仓不仅提供低至$3的震撼价，还有多重优惠，务求让顾客能以最划算的价钱，将心头好一一带回家。

本地塑胶品牌「红A」新蒲岗开仓！香港制造胶凳/胶桶/食物盒/餐具$3起

坚持100%香港制造胶品

创立于1949年的「红A」，是现时少数仍坚持「香港制造」的本地品牌。多年来，品牌以「上等质素，红A会做到，100%香港制造」为口号，生产超过600款塑胶制品，涵盖家庭用品、厨房用具、餐饮业器皿乃至工业配件等，品质备受肯定。

即日起至2月6日（五），「红A」于新蒲岗总部举行开仓，从现场照片可见，场内人山人海。而货架上亦琳瑯满目，摆满了各式各样的红A产品，更以低至$3的震撼价出售，从经典的水桶、胶篮、食物盒，到近年推出的「100%香港制造」系列及「Moomin x SOU SOU」联名精品，应有尽有。

除了超低的开仓价，「红A」还准备了多重优惠回馈顾客，让大家买得更尽兴：

  • 购物满额赠品：现场购物折实后满$100，即可获赠神秘礼物一份。
  • 社交媒体互动礼：只需赞好及追踪红A的Facebook或Instagram专页，即可免费获赠搓手液一支。
  • 网店折扣码：凡于开仓现场购物，即可获赠优惠码，在红A网上商店购买任何正价货品可享95折优惠。
  • 免费送货服务：现场购物折实后满$500，即可享免费送货服务，轻松将心仪货品带回家。

红A开仓活动详情

  • 日期：即日起至2月6日（五）
  • 时间：12pm-2:30pm；4:30-6:30pm
  • 地址：新蒲岗大有街25-27号中兴工业大厦C座地下
  • 温馨提示，为支持环保，请自备购物袋。

 

资料来源：红A 塑胶用品 Red A Plastic

 

同场加映：AEON逆市扩张！旗下「Mono Mono」连开两新店 3月进驻元朗屋邨 网民疑惑：边有人专登去......

