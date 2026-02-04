九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
更新时间：16:00 2026-02-04 HKT
对于频繁往返香港与深圳的港人而言，便捷的跨境交通至关重要。为应对经香园围口岸（莲塘）出入境的高峰客流，九巴（KMB）宣布，自2026年2月1日起，将大幅提升B9路线服务，最密可达10分钟一班，并设有「搭两程总有一程免费」的转乘优惠，为港人提供更省时、经济的北上交通选择。
九巴B9路线 来往深圳莲塘/屯门班次加密 周末平日最快10分钟一班车
为满足乘客日益增长的需求，并疏导经香园围口岸（莲塘）过境的人流，九巴将于即日起2026年至5月31日（日），加密路线B9往返屯门站及香园围口岸（莲塘）的服务。平日繁忙时段的班次将加密至每10至20分钟一班；即使在周末及公众假期，大部分时段的班次也将维持在15至20分钟，不论农历新年或是复活节长假期，都能轻松穿梭深港两地。
九巴口岸线「搭两程一程免费」 半价转乘至市区
除了班次加密，九巴口岸线的「搭两程总有一程免费」转乘优惠亦会继续推出。乘客使用同一张八达通或电子支付方式，在屯门站或元朗形点转乘路线B9来往香园围口岸，车资较低的一程将获全额减免。例如，从荃湾乘搭68M线再转乘B9线，总车费仅$17.2，相当于首程免费；从港岛乘搭968再转乘B9线，两程合共更低至$27，大大降低了跨区前往口岸的交通成本。
>>按此<<查看八达通及电子支付巴士转乘计划。
资料来源：KMB 九巴专页
同场加映：城巴分段收费增18条路线！「上落拍卡」最多悭$20 将军澳/观塘/尖沙咀/通宵巴士都适用
