迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！

农历新年将至，又是换新钞准备封利是！金管局及3间发钞银行（汇丰、渣打及中银）由即日起提供新钞及「迎新钞」（虽旧仍簇新的钞票，适合封利是之用）供市民兑换。如果错过网上预约换领时段，除了亲自前往分行，汇丰银行及恒生银行的理财易中心、流动银行及柜员机设有「迎新钞」提款机，今年更首设港铁站自助柜员机提取「迎新钞」服务，市民直接前往揿钱换新钞更方便！

汇丰银行迎新钞柜员机位置+营业时间

汇丰银行及恒生银行设「迎新钞」提款机，方便市民直接前往提取「迎新钞」

由即日起至2月9日，汇丰银行分别于旺角、观塘及屯门市广场理财易中心，以及3部流动银行指定自动柜员机，提供面值港币20元或50元「迎新钞」供客户提取，每次最多只能提取40张钞票。其中，流动银行自动柜员机仅提供港币20元的「迎新钞」。

与此同时，以往仅支援开户等非现金交易的流动银行，上述期间会首次提供港币3,000元新钞套装，包括100张港币20元新钞及20张港币50元新钞，限汇丰户口持有人从户口提取。服务时间为2026年2月3日至9日早上9时至下午1时，先到先得（期间流动银行不办理其他现金交易）。

汇丰银行「迎新钞」自动柜员机服务点：

旺角理财易中心

地址：旺角弥敦道673号旺角汇丰大厦低层地下

营业时间：上午6时至凌晨12时

观塘理财易中心

地址：观塘开源道71号皇子大厦地下

营业时间：24小时

屯门市广场理财易中心

地址：屯门市广场第二期高层地下1号舖

营业时间：24小时

汇丰银行流动银行

服务地点： 2月4日（星期三） 黄大仙美东邨（近美仁楼） 沙田欣安邨（近欣悦楼） 香港仔石排湾邨（近中央广场） 2月5日（星期五） 黄大仙美东邨（近蓝泰楼） 新田围邨（近欣围楼） 柴湾兴华二邨（近安兴楼） 2月6日（星期五） 观塘鲤鱼门邨（近鲤兴楼） 上水清河邨（近清誉楼） 深水埗海丽邨（近海健楼） 2月7日（星期六） 黄大仙东汇邨（近汇仁楼） 荃湾象山邨（近秀山楼） 葵涌丽瑶邨（近富瑶楼） 2月9日（星期一） 黄大仙沙田坳邨（近顺田楼） 元朗攸壆路南区简约公屋 深水埗荣昌邨（近荣俊楼）

营业时间：星期一至五上午9时至下午5时；星期六上午9时至下午1时

恒生银行首设港铁站ATM揿迎新钞！旺角/中环/湾仔/尖沙咀

恒生银行今年亦首设港铁站自助柜员机提取「迎新钞」服务，由即日起至2月9日，港铁旺角站、中环站、湾仔站及尖沙咀站自助柜员机提供面值港币20元或50元「迎新钞」，每次交易最多可提取40张钞票。

恒生银行港铁站自助柜员机「迎新钞」服务点：

港铁旺角站（近D出口）

港铁中环站（近B出口）

港铁湾仔站（站内大堂）

港铁尖沙咀站（近D出口）

来源：汇丰银行、恒生银行

文：LW