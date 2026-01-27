Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗豪宅会所招聘洗碗工 包免费食宿 月薪达这个数... 网民：一定争崩头啦

生活百科
更新时间：18:56 2026-01-27 HKT
发布时间：18:56 2026-01-27 HKT

在生活成本高昂的环境下，不少求职者除了对薪酬有所期望，公司福利待遇往往也是考虑因素。近日，元朗私人屋苑会所一则招聘洗碗工的广告在网上流传，除了基本基本月薪和员工福利外，更附带免费的住宿及膳食，在网上引发了热烈讨论，不少网民认为条件吸引。

元朗私人屋苑会所招聘洗碗工 月薪$17,500包免费食宿

洗碗工日做9小时 包食宿、医疗及花红

有网民在Facebook群组分享了一张招聘广告截图，内容显示一位于元朗的私人屋苑会所正招聘洗碗工。广告列明，该职位每月薪金为$17,500，每天工作9小时，并提供医疗及花红等福利。

然而，最引人注目的是广告中特别标注的「免费住宿、膳食」福利。不过，招聘亦设有门槛，应征者需拥有2年或以上的餐厅工作经验。

网民：一定争崩头啦

这份「豪华洗碗工」包食宿的福利，迅速成为网民讨论的重点。大部分留言都认为条件极具吸引力，直言「哗，免费有得住，吸引㖞」，更有人预测「一定争崩头啦」。有网民仔细计算后表示，扣除食宿这两项最大的日常开支后，薪金几乎可以全数储起，形容这份工作「有食有住，悭到好多钱」。

亦有网民分析指，这份工作对于「本身冇自己家庭」的求职者来说，是一个非常理想的选择。与此同时，免费住宿的环境也引起了大家的好奇心，不少人留言询问「有无住宿环境图片参考下」。

 

资料来源：元朗、天水围、屯门友@Facebook

 

同场加映：月薪$13,000招聘的士车队司机 广告列5大条件引热议 网民：请唔到又揾外劳

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
7小时前
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
7小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
10小时前
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
8小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
一道木门$18,000！屯门公屋惊现「天价」装修报价单 网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
屯门公屋惊现「天价」装修报价单：一道木门$18,000！网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
时事热话
5小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
7小时前
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
时事热话
9小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
10小时前