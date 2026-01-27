元朗豪宅会所招聘洗碗工 包免费食宿 月薪达这个数... 网民：一定争崩头啦

在生活成本高昂的环境下，不少求职者除了对薪酬有所期望，公司福利待遇往往也是考虑因素。近日，元朗私人屋苑会所一则招聘洗碗工的广告在网上流传，除了基本基本月薪和员工福利外，更附带免费的住宿及膳食，在网上引发了热烈讨论，不少网民认为条件吸引。

元朗私人屋苑会所招聘洗碗工 月薪$17,500包免费食宿

洗碗工日做9小时 包食宿、医疗及花红

有网民在Facebook群组分享了一张招聘广告截图，内容显示一位于元朗的私人屋苑会所正招聘洗碗工。广告列明，该职位每月薪金为$17,500，每天工作9小时，并提供医疗及花红等福利。

然而，最引人注目的是广告中特别标注的「免费住宿、膳食」福利。不过，招聘亦设有门槛，应征者需拥有2年或以上的餐厅工作经验。

网民：一定争崩头啦

这份「豪华洗碗工」包食宿的福利，迅速成为网民讨论的重点。大部分留言都认为条件极具吸引力，直言「哗，免费有得住，吸引㖞」，更有人预测「一定争崩头啦」。有网民仔细计算后表示，扣除食宿这两项最大的日常开支后，薪金几乎可以全数储起，形容这份工作「有食有住，悭到好多钱」。

亦有网民分析指，这份工作对于「本身冇自己家庭」的求职者来说，是一个非常理想的选择。与此同时，免费住宿的环境也引起了大家的好奇心，不少人留言询问「有无住宿环境图片参考下」。

资料来源：元朗、天水围、屯门友@Facebook