Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！网民实测舒服唔刮脚 全线卖断货 官方：努力加单中！

Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！近日，有网民在社交平台发文，指在健康鞋专门店Dr. Kong发现一对适合日系「地雷」装扮（搭配带歌德元素，以暗色系为主）的厚底皮鞋，现时更可以$599买一送一优惠入手，平均每对$300有找，实测穿著半日感觉舒适，而且不会刮脚，性价比极高！帖文其后在Threads疯传，吸引不少喜爱日系装扮、以及想在看演唱会时「增高」的女生到门市入手相同及类似鞋款，有人更笑称入手后可以「做个健康地雷妹！」即看下文了解详情。

Dr. Kong厚底「地雷鞋」Threads爆红！ 网民实测唔刮脚+鞋底软硬适中

近日，有网民在Threads发文，指在Dr. Kong发现一对厚底皮鞋，形容该鞋款不仅能完美搭配日系「地雷系」风格，穿起来也相当舒适，现时更有买一送一优惠，$599即可入手两对鞋，性价比颇高。帖文成功引来大批网民关注，不少人见状纷纷到门市查询及购买有关鞋款，让Dr. Kong各款厚底皮鞋迅速在Threads上爆红！

其后，原帖网民表示在穿著半天后，发现鞋子完全不刮脚，鞋舌及鞋面物料柔软适中，不会过硬或顶伤脚面，即使长时间穿著亦无磨损或不适。然而，她指出若平日不习惯较高厚底鞋，初次穿著时可能稍感难行，需一段适应期；但若额外加入高足弓鞋垫，行走感觉将更为舒适。

网民：做个健康「地雷妹」！

不少网民感谢原帖推介，「多谢楼主推介，今日即刻去咗买。左脚用钳拆咗两粒W。另外买一送一拣咗对银色ballet flat」、「唔系你出po，大家对Dr. Kong印象仲停留喺老土学生鞋款」、「大癫，身边朋友个个即刻话要去买。」更有网民笑言：「而家见到个绿色觉得有啲潮」、「Dr. Kong应该冇谂过有日会变地雷brand」、「地雷要健康，去揾Dr.Kong」、「做个健康嘅地雷妹」、「建议Dr. Kong出多啲，地雷都可以健康。」

「地雷系列」全线卖断货 官方：努力加单中！儿童鞋／成人鞋限时买1送1

Dr. Kong全线门市现正进行贺年优惠，多款儿童鞋、成人鞋及人气背包限时买一送一（以较低价货品计算折扣，指定组合除外），且同步进行满额即减优惠，买满$1,000可减$100，买满$1,600即减$200！

根据最新消息，有网民指今日（27日）有关鞋款已于全线门市卖断货，「店员话已经全市断货，订都冇得订」。Dr. Kong则在官方Threads发文表示「脆友们……你哋真系唔系讲笑咁劲。……你哋发掘𠮶两款「地雷系列」我哋𠵱家努力加单中 暂时未接受订货呀。有新消息，我哋会即刻update大家！」

图片及资料来源：Threads@erhy110、Threads@yoyolamy

文：Y