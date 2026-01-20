港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬

近年，观塘海滨公园成为年轻一代的热门聚脚地，观塘绕道天桥底一带更聚集不少餐厅、小食亭及短期主题商店，为社区增添活力。最近，有网民在社交平台分享，指发现观塘海滨新设一间24小时无人便利店，原本只是想「入去兜个圈」，谁知在离开时却发现大门自动锁上，导致被困店内，且必须做1事方可离开。帖文引起网民热议，有网民直言「停电就大镬」，即看下文了解详情。

港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决

近日，有网民在Threads发文，指观塘海滨新开一间名为 「AQUAHUB 夜航智能店」的24小时无人商店。根据事主上传的影片可见，便利店内出售各式饮品、零食及雨伞等商品，门外虽然张贴「试业中欢迎扫码进入」的告示，惟实际上只需轻推门即可进入，正当事主准备离开时，却发现大门自动上锁，一度被困店内。

事主在影片中提到，一旦进入商店，无论是否消费，离开商店均须使用WeChat扫描QR Code解锁，「如果你无WeChat嘅话，你就会被人困住咗。」事主手机并没有安装WeChat，曾尝试按下红色「呼叫客服」按钮，惟「试咗10分钟都冇反应」，最终无奈只能爬窗才成功脱困。

网民：停电就大镬

帖文引起网民热议，有网民质疑此设计或违反香港消防条例，「会畀人反锁嘅房间好似系违反消防条例？」、「一定要用Wechat，你唔可能要人扫code先走得㖞，著火点算，唔啱例」、「唔会违反香港嘅走火条例？」

也有网民认为此类无人商店使用极不方便，「停电就大镬」、「出唔到去，仲要打长途电话，好奇冇电话点算？」、「净系可以用WeChat咁落后」、「外国游客入咗就GG」、「入到去里面然后无电咁点算呀？」、「大陆咁，当个个都可以扫code，电话冇电都死啦」。

