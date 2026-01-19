煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费

煤气费优惠/津贴2026｜香港中华煤气公司（Towngas）一直关心社区内的长者及有需要的家庭，为了减轻大家生活上的开支压力，特别推出了多项贴心的优惠计划。如果您是长者、残疾人士或者基层家庭，只要符合资格，就可以申请煤气费半价，连每月的固定基本收费都可豁免。不仅如此，煤气公司还会安排师傅上门，为您提供免费的检查及维修服务，确保用户用得安全又放心，即睇内文详情及申请资格！

煤气津贴2026｜长者煤气费半价！豁免按金+免费炉具维修

香港中华煤气公司为体恤年长市民的生活开支，特别推出「煤气长者优惠计划」。如果您年满60岁，并且符合资格，便可以申请一系列的费用减免和贴心服务，让生活负担轻一点。

计划提供哪些优惠？

这个计划为合资格的长者提供了7项优惠，让您在生活上更添安心：

每月首500兆焦耳（约10.4度）煤气用量享半价

豁免每月基本收费

豁免煤气用户按金

豁免保养月费

优先预约免费炉具维修（只限由煤气公司或其辖下公司代理之煤气炉具）

每年免费煤气炉具及喉管安全检查

长者煤气费及维修服务优惠申请资格：

要申请这项优惠，您需要同时符合以下四个条件：

煤气公司登记住宅用户，及

年龄60岁或以上，及

正领取综合社会保障援助，及

独居或与合乎资格的长者同住*

*申请人必须提供租约、屋证 （公屋住户证明）或业主证明信等居住证明文件。

如何申请长者煤气费津贴？

申请步骤十分简单，只需3个步骤：

领取表格：您可以到就近的长者地区中心或长者邻舍中心索取申请表，也可以在网上自行下载。 准备文件及办理：填妥表格后，请带齐所需文件，包括身份证明文件；经济证明文件，包括申请人及同住人的取综援证明；居住证明，如租约、屋证（公屋住户证明）、业主证明信（差饷通知书），亲身到任何一间审核中心办理手续。 等候通知：煤气公司在收到齐全及正确的资料后，一般会在14个工作天内，透过书面将申请结果通知审核中心。

值得留意是，每一位合资格的长者，在同一时间只能为一个煤气账户申请优惠。如果「煤气长者优惠计划」受惠的长者要搬家，旧地址的优惠将会自动取消。您需要到审核中心，为新地址重新办理申请手续，才能继续享有优惠。

＞＞ 下载「煤气长者优惠计划」申请表格 ＜＜

＞＞ 审核中心名单及地址 ＜＜

中华煤气公司优惠2026｜残疾人士7大优惠！免费维修及安全检查

对于残疾用户或与其同住的其中一名直系亲属正领取综援，并于综援计划下被界定为「残疾程度达100%」或「需要经常护理」，都可申请煤气公司提供的煤气优惠计划，减轻经济负担。

受惠用户于计划下可获7大津贴及优惠，包括每月首500兆焦耳（约10.4度）的煤气费半价优惠、豁免煤气保养月费、每月基本收费及煤气用户按金，以及视乎实际情况，优先预约维修服务。此外，申请人更可免费享用煤气炉具维修服务，但只适用于由煤气公司或其辖下公司代理之煤气炉具；而每年还包含煤气炉具及喉管安全检查，确保使用安全。

谁符合申请资格？

申请人士只需符合以下两个条件即可：

煤气公司登记住宅用户，及

申请人或与其同住的其中一名直系亲属现正领取综援，并在综援计划下被界定为「残疾程度达100%」 或「需要经常护理」的人士

申请煤气费残疾人士津贴手续如何办理？

过程很简单，您可以依照以下步骤进行：

领取表格：亲身到就近的审核中心索取申请表，或于网上自行下载。 准备文件及办理：填妥表格后，请带同下列文件，到任何一间审核中心办理手续。所需文件包括身份证、领取综援之证明文件、公屋屋证、居住单位的煤气费单等。 等候通知：在收到齐全的资料后，煤气公司会进行审核，并以书面形式将最终结果通知成功申请的家庭。

残疾人士煤气费优惠计划的有效期限长达10年，期满后如想继续享有优惠，必须重新提交申请。若您需要搬家，旧地址的优惠将会被取消，您需要为新地址再次前往审核中心提交申请。另外，如果您的申报资料有任何变动，请务必尽快通知煤气公司。

＞＞ 下载「残疾人士煤气费优惠计划」申请表格 ＜＜

＞＞ 审核中心名单及地址 ＜＜

2026煤气费津贴｜支援单亲家庭！豁免保养月费/按金

香港中华煤气公司明白单亲家庭在生活上可能面对的挑战，因此特别设立了「单亲家庭煤气费优惠计划」，旨在提供实质的经济支援，帮助您和您的家人减轻日常开支的压力。

合资格的单亲家庭综援受助人可获5大津贴及优惠，包括每月首500兆焦耳（约10.4度）的煤气费半价优惠、豁免煤气保养月费、每月基本收费及煤气用户按金，以及免费维修煤气炉具服务，但只限由煤气公司或其辖下公司代理之煤气炉具，以确保使用安全。

单亲家庭煤气费优惠申请资格：

申请资格清晰简单，您只需同时符合以下两个条件：

煤气公司登记住宅用户，及

正在领取综援的单亲家庭人士

如何办理申请？

领取表格：您可以亲身前往指定的审核中心索取申请表，或在网上自行下载。 准备文件及办理：填妥表格后，请连同所需的证明文件，包括包括香港身份证、由社会福利署发出的申请获准通知书或调整援助金额通知书（需包括单亲补助金一项），以及最近一期煤气费账单，一并交回审核中心办理。 等候通知：煤气公司在收到齐全及正确的资料后，一般会在14个工作天内，透过书面将申请结果通知审核中心。

单亲家庭煤气费优惠的有效期限为两年，如希望在限期届满后继续享有优惠，您必须重新提交申请。如「单亲家庭煤气费优惠计划」的受惠者的住址有变动，旧地址所享有的优惠将会被取消。您需要前往指定的审核中心，为新地址重新办理申请。如果您申报的资料有任何更改，请务必尽快通知煤气公司。

＞＞ 下载「单亲家庭煤气费优惠计划」申请表格 ＜＜



＞＞ 审核中心名单及地址 ＜＜



煤气2026最新优惠｜低收入基层家庭有津贴！免费煤气炉具维修服务

除长者、单亲及残疾人士外，煤气公司为关怀及支援基层家庭，特别设有「低收入家庭煤气费优惠计划」，旨在为符合资格、并有固定工作收入的综援家庭提供多项费用减免，以减轻他们的生活开支。

津贴包括每月首500兆焦耳（约10.4度）煤气用量半价优惠、豁免煤气保养月费、每月基本收费及煤气用户按金，以及免费煤气炉具维修服务，但只适用于由煤气公司或其辖下公司代理之煤气炉具。

低收入家庭煤气费优惠申请资格：

这计划的对象为在职的综援家庭，申请人必须同时符合以下3个条件：

煤气公司登记住宅用户，及

申请人须为综援受助人，及

申请人或其家庭成员有固定工作收入，而工作入息需于综援金额中扣减。（综援申请获准通知书或调整援助金额通知书，需显示综援金的付款期内，连续2个月有「扣减－应计入息」一项。)

如何申请煤气费低收入家庭津贴？

领取表格：您可以亲身前往指定的审核中心索取申请表，或在网上自行下载。 准备文件及办理：请填妥表格，并连同所需的文件，包括香港身份证、由社会福利署发出的综援申请获准通知书，或调整援助金额通知书（该通知书需显示综援金的付款期内，连续2个月有「扣减－应计入息」一项），以及最近一期煤气费账单，交回指定的审核中心办理。 等候通知：所有申请将由煤气公司进行审核，成功申请的家庭将会收到书面通知。

低收入家庭的煤气费优惠有效期限为两年，如申请人想继续享有此优惠，必须在限期届满前重新申请。如「低收入家庭煤气费优惠计划」的受惠者需要搬迁，其原地址所获的优惠将会被取消，并需前往指定审核中心再次提交申请。如申报资料有任何变更，申请人必须尽快通知煤气公司。

＞＞ 下载「低收入家庭煤气费优惠计划」申请表格 ＜＜

＞＞ 审核中心名单及地址 ＜＜

资料来源︰香港中华煤气公司