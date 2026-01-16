7-Eleven快闪优惠！1方法7-11购物即减$4 即睇领券攻略
7-11优惠｜7-Eleven「梗有一间喺左近」的便利程度深入民心，无论是上班族赶时间买早餐、深夜想吃宵夜，还是随时需要补给日用品，7仔都是不少市民的首选。近日 7-Eleven 伙拍本地热门电子支付平台 PayMe 推出快闪优惠，只要简单领取优惠券，便能在消费满额时享有港币 4 元的即时折扣，对于经常光顾便利店的用户来说，绝对是不容错过的悭钱良机。
PayMe x 7-Eleven 限定快闪优惠 满额轻松享折扣
要享用今次的 PayMe x 7-Eleven 优惠，消费者只需在单一交易买满港币 40 元或以上即可。不论是购买薯片、朱古力等零食及汽水饮品，抑或是自家品牌 7-SELECT 的即食产品，还是各类日常护理用品、杂志及急冻食品，都可轻松凑够港币 40 元的门槛，即时享受减港币 4 元的优惠，变相享有额外九折。
用户只需登入 PayMe 应用程式，即可抢夺这张港币 4 元的快闪优惠券。领券过程完全免费，当成功领取优惠券后，用户只需在即日内前往全港任何一间 7-Eleven 分门市选购心水商品。在结帐时，只要确保消费金额达到港币 40 元或以上，并使用 PayMe 进行付款，系统便会自动侦测并扣减优惠券，无需额外向店员出示或进行繁复的操作，「即抢、即买、即悭」。
推广期至2月底 每位用户最多可享2次优惠
这项 PayMe x 7-Eleven 的快闪优惠推广期由即日起至 2 月 28 日，在整个推广期内，每位 PayMe 用户最多可以使用两张优惠券，这意味著大家可以分开两次购物，合共节省港币 8 元。
PayMe x 7-11优惠
-
优惠内容：领取快闪优惠券后，单一消费满港币 40 元或以上，即减港币 4 元
-
推广日期：即日起至 2 月 28 日
-
使用限额：推广期内每位用户最多可使用 2 张优惠券
-
注意事项：优惠数量有限，送完即止；不适用于 PayMe 银联卡付款
