Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

易赏钱长者优惠第二击！乐悠咭专享百佳/屈臣氏/丰泽悭足$110 罐头/厕纸/个人护理用品满额即减

生活百科
更新时间：17:00 2026-01-15 HKT
发布时间：17:00 2026-01-15 HKT

易赏钱乐悠咭长者优惠｜农历新年将至，又是时候为家中添置年货，准备迎接丰盛的新一年。对于持有的「老友记」而言，今年的办年货行程将会更加划算！百佳超级市场、屈臣氏及丰泽，联手推出了针对乐悠咭持有人的专属「第二波」优惠。只要善用这次推广，长者们在购买日常食品、个人护理产品以至家庭电器时，最高可享总值港币$110的折扣！这不仅是对长者的一份心意，更是精明消费者不容错过的悭钱良机。

百佳超级市场、屈臣氏及丰泽联手推出乐悠咭专属优惠，最高可享总值港币$110的折扣。
百佳超级市场、屈臣氏及丰泽联手推出乐悠咭专属优惠，最高可享总值港币$110的折扣。

百佳买罐头即减$5 团年饭加餸首选

凭乐悠咭于百佳购买罐头食品满$50，即可享有$5折扣。
凭乐悠咭于百佳购买罐头食品满$50，即可享有$5折扣。

新春佳节，一家人围炉食团年饭是指定动作。不少家庭都会选购优质的罐头食品，如罐头鲍鱼、螺片或各类配菜来「加餸」，既体面又方便烹调。百佳超级市场深明此道，特别推出罐头食品优惠。凭乐悠咭于百佳购买罐头食品满$50，即可享有$5折扣。无论是用来烹调「发财好市」的蚝豉，还是作为凉菜的罐头粟米或杂果，都能享有此优惠。对于正在筹备新年大餐的长者来说，这绝对是入货的好时机。

屈臣氏个人护理减$5 大扫除必备好物

凡购买屈臣氏自家品牌的个人护理产品（当中包含常用的纸品如厕纸、抹手纸等）满$50，即减$5。
凡购买屈臣氏自家品牌的个人护理产品（当中包含常用的纸品如厕纸、抹手纸等）满$50，即减$5。

除了美食，新年前的「大扫除」同样重要，寓意除旧迎新。屈臣氏为各位「老友记」准备了贴心的个人护理及家居清洁优惠。凡购买屈臣氏自家品牌的个人护理产品（当中包含常用的纸品如厕纸、抹手纸等）满$50，即减$5。屈臣氏自家品牌一向以性价比高见称，由沐浴露、洗头水到日常消耗量大的纸巾，种类包罗万有。长者们可以趁机囤积一些日用品，以最干净爽洁的面貌去拜年，同时为家居保持衞生整洁。

丰泽家电劲减$100 换新厨电过肥年

购买全线丰泽牌产品及指定厨房电器满$1500，即减$100。
购买全线丰泽牌产品及指定厨房电器满$1500，即减$100。

所谓「工欲善其事，必先利其器」，想轻松炮制整桌贺年菜式，或者想在新一年提升生活质素，更换旧家电是个好主意。丰泽电器亦加入了是次优惠行列，针对全线丰泽牌产品及指定厨房电器推出重磅折扣。只要消费满$1500，即减$100。这项优惠涵盖了多款实用厨房家电，例如电饭煲、气炸锅、电热水壶等。换一个功能更齐全的电饭煲煮出软糯香饭，或是添置一个气炸锅制作健康的贺年小食，都能让新春生活更添滋味。

易赏钱乐悠咭长者优惠详情

  • 推广日期：2026年1月15日至1月27日

  • 适用对象：绑定易赏钱帐户之乐悠咭持有人

百佳优惠

  • 购买罐头食品满$50，即减$5

  • 不包括甜品、凉粉、龟苓膏和宠物食品

  • 注意：1月21日除外

屈臣氏优惠

  • 购买自家品牌个人护理产品（包括纸品）满$50，即减$5

  • 注意：1月21日除外

丰泽优惠

  • 购买全线丰泽牌产品及厨房电器*满$1500，即减$100

  • 优惠不适用于小米、BRUNO及BALMUDA之产品

使用限制

  • 只限香港门市

  • 百佳及屈臣氏：逢星期四至下星期二只限使用各一次

  • 丰泽：优惠期内只可以使用一次

  • 适用店舖：百佳优惠适用于百佳超级市场旗下超市品牌，包括百佳、FUSION、TASTE、FOOD PARC及GREAT FOOD HALL

(以上资讯仅供参考，一切以商户最新公布及店内条款为准。)

 

 

同场加映：万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
7小时前
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
23小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
2026-01-14 16:28 HKT
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
9小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
00:18
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
即时国际
2小时前
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
影视圈
8小时前
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
影视圈
1小时前