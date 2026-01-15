易赏钱长者优惠第二击！乐悠咭专享百佳/屈臣氏/丰泽悭足$110 罐头/厕纸/个人护理用品满额即减

易赏钱乐悠咭长者优惠｜农历新年将至，又是时候为家中添置年货，准备迎接丰盛的新一年。对于持有的「老友记」而言，今年的办年货行程将会更加划算！百佳超级市场、屈臣氏及丰泽，联手推出了针对乐悠咭持有人的专属「第二波」优惠。只要善用这次推广，长者们在购买日常食品、个人护理产品以至家庭电器时，最高可享总值港币$110的折扣！这不仅是对长者的一份心意，更是精明消费者不容错过的悭钱良机。

百佳买罐头即减$5 团年饭加餸首选

新春佳节，一家人围炉食团年饭是指定动作。不少家庭都会选购优质的罐头食品，如罐头鲍鱼、螺片或各类配菜来「加餸」，既体面又方便烹调。百佳超级市场深明此道，特别推出罐头食品优惠。凭乐悠咭于百佳购买罐头食品满$50，即可享有$5折扣。无论是用来烹调「发财好市」的蚝豉，还是作为凉菜的罐头粟米或杂果，都能享有此优惠。对于正在筹备新年大餐的长者来说，这绝对是入货的好时机。

屈臣氏个人护理减$5 大扫除必备好物

除了美食，新年前的「大扫除」同样重要，寓意除旧迎新。屈臣氏为各位「老友记」准备了贴心的个人护理及家居清洁优惠。凡购买屈臣氏自家品牌的个人护理产品（当中包含常用的纸品如厕纸、抹手纸等）满$50，即减$5。屈臣氏自家品牌一向以性价比高见称，由沐浴露、洗头水到日常消耗量大的纸巾，种类包罗万有。长者们可以趁机囤积一些日用品，以最干净爽洁的面貌去拜年，同时为家居保持衞生整洁。

丰泽家电劲减$100 换新厨电过肥年

所谓「工欲善其事，必先利其器」，想轻松炮制整桌贺年菜式，或者想在新一年提升生活质素，更换旧家电是个好主意。丰泽电器亦加入了是次优惠行列，针对全线丰泽牌产品及指定厨房电器推出重磅折扣。只要消费满$1500，即减$100。这项优惠涵盖了多款实用厨房家电，例如电饭煲、气炸锅、电热水壶等。换一个功能更齐全的电饭煲煮出软糯香饭，或是添置一个气炸锅制作健康的贺年小食，都能让新春生活更添滋味。

易赏钱乐悠咭长者优惠详情

推广日期 ：2026年1月15日至1月27日

适用对象：绑定易赏钱帐户之乐悠咭持有人

百佳优惠：

购买罐头食品满$50，即减$5

不包括甜品、凉粉、龟苓膏和宠物食品

注意：1月21日除外

屈臣氏优惠：

购买自家品牌个人护理产品（包括纸品）满$50，即减$5

注意：1月21日除外

丰泽优惠：

购买全线丰泽牌产品及厨房电器*满$1500，即减$100

优惠不适用于小米、BRUNO及BALMUDA之产品

使用限制：

只限香港门市

百佳及屈臣氏：逢星期四至下星期二只限使用各一次

丰泽：优惠期内只可以使用一次

适用店舖：百佳优惠适用于百佳超级市场旗下超市品牌，包括百佳、FUSION、TASTE、FOOD PARC及GREAT FOOD HALL

(以上资讯仅供参考，一切以商户最新公布及店内条款为准。)