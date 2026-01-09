Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港平价一日游团费￥3有交易？网民实测游9大景点+免费午餐 网民：食餐饭抵得过

生活百科
更新时间：16:19 2026-01-09 HKT
发布时间：16:19 2026-01-09 HKT

香港一日游团费「进化」至最平￥3？近年，内地有不少旅游平台推出各种价格低廉的香港一日游行程，最近更传出团费破新低，￥3就可以玩足一日！有小红书网民日前经内地平台「闲鱼」报名参加￥3「香港一日旅行团」，全程包车及午餐，更去匀香港9大景点，包括黄大仙祠、星光大道、太平山顶观景平台等等。不少网民对于价格感到震惊，「太夸张了」、「3蚊食餐饭抵得过。」即看下文了解详情。

香港一日游团费再创新低最平￥3？游9大景点+免费午餐

近日，有网民在小红书以「3元香港一日团包餐出行记录」为题发文，分享她经内地平台报名参加￥3「香港一日旅行团」的旅游经历。网民指出发当日与其他团友及导游于莲塘口岸集合，过关后乘坐旅游巴出发，行程涵盖黄大仙祠西九文化区香港故宫文化博物馆香港文化中心星光大道天星码头湾仔会展金紫荆广场太平山顶等9个景点，并包含免费午餐。行程由早上约8时10分集合，至晚上8时30分解散，历时约12小时，全程由旅游巴点对点接送。

这位网民认为旅游团的性价比极高，不仅包含交通、餐饮及保险保障，更无强制购物，导游不会限制团友自由行动，只要不参与付费项目，即无需额外花钱。不过，他提到行程中亦有不足之处，若部分团友购买付费项目，其他人需在原地等待他们完成，才可以继续下一行程，「有点浪费时间。」而且，每个景点逗留的时间不长，大概只有半小时左右，「比较走马观花地游玩香港的一些景点，无法中深度游览观光。」

翻查内地平台，同一旅行社仍有推出低至￥3的香港一日游行程。

网民震惊：3蚊食餐饭抵得过

对于香港一日游旅行团价钱再创新低，有香港网民对此感到震惊，直言「边度报，3蚊食餐饭抵得过」、「3蚊鸡有餐饭食，谂得过喔」、「住深圳，翻下昼，报团3蚊，中午食饭之后离团返工」、「反正香港住宿贵，不如第一天跟团回深圳，在深圳住一天，第二天再继续去香港玩。」

此类超低价的香港一日游团早已引起争议，香港YouTuber「鸡腿猫」曾拍片实测类似低价团，并引述网民解释团费低廉的原因，指出香港政府会为旅行社补贴团费，每位团友按人头补贴$1000，「价格之所以这么便宜，是因为香港政府后面还会按人头返还1000多给旅行社」，故游客才可以优惠价格游览香港。

图片及资料来源：小红书@阿拉斯加湾的月亮[email protected]

文：Y

延伸阅读：尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
7小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
7小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
9小时前
港铁老翁争位施袭｜据悉老翁事隔5日终落网 涉「兜锤窝面」打女乘客惹众怒
港铁老翁争位施袭｜72岁翁事隔5日终落网 涉「兜锤窝面」打女乘客惹众怒
突发
1小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
2小时前
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
饮食
5小时前
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
影视圈
11小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
9小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
2026-01-08 20:00 HKT