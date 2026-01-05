机电工程协会6大免费课程！包考牌＋即拎$14,000奖金 符合3大条件即可报名

机电工程协会免费课程｜面对本港不少行业的从业员正经历失业或就业不足的困境，机电工程协会（香港）有限公司联同香港建造学院，推出全新的课程计划，为失业、就业不足，以及使用外墙棚架工作的工友，提供免费的技能提升机会。完成课程并符合资格的学员，更可获发高达$14,000的奖金，以助他们增值技能，重新投入劳动市场。

机电工程协会6大免费课程！电气布线/水喉/焊接 包考牌＋$14,000奖金

符合3大条件 免费读机电工程协会课程

是次计划主要分为两大类，分别为「技术提升课程」及「一专多能」课程，涵盖电气布线工、水喉工及普通焊接工三个工种。 「技术提升课程」主要为希望由普通工人晋升为中级技工（中工）的人士而设，课程时数为50小时，费用全免。成功修毕课程并考获中工资格的学员，可获发高达$14,000的课程奖励奖金。申请人需为注册普通工人，并具备最少一年相关工作经验，且未曾考获任何中工或大工资格。

而「一专多能」课程则是为已持有中工或大工资格的工友，提供学习另一项工种技能的机会，扩阔其工作范畴。课程同样为50小时，完成后考获相关中工资格的学员，可获发高达$10,000的奖金。

入行月薪平均可达$2.2万！

根据求职网站及网上资料，考取相关牌照后，技术工人的职业前景及薪酬相当不俗。以电工为例，主要负责电器设备安装等月薪由$18,000起。水喉工方面，月薪可达$22,800，日薪亦可达$1,500。此外，合资格人士更可申请政府技工（水喉匠）的公务员职位，晋升至高级技工顶薪点可达$24,070。至于焊接工，市场需求殷切，日薪可高达$1450。

如何申请就读免费课程？

计划的申请资格主要分为「协助失业/就业不足措施」及「协助使用外墙棚架进行维修工程的工友措施」两类。

协助失业/就业不足措施：申请人须为香港合资格雇员，并于2024年起曾在建造业稳定就业。此外，申请人需于过去一个月未能觅得建造业相关职位，或连续两个月平均每月受雇于建造业少于15天。 协助使用外墙棚架进行维修工程的工友措施：申请人须为香港合资格雇员，并于2024年起有使用外墙棚架进行维修工程的注册工友，涉及工种包括水喉、泥水、油漆等。

中级技工合作培训计划（技术提升课程）课程编号及入学资格

课程编号 机电工程协会【技术提升课程】 SEC001 中级技工合作培训计划（技术提升课程）- 水喉工 SEC002 中级技工合作培训计划（技术提升课程）- 电气布线工 SEC004 中级技工合作培训计划（技术提升课程）- 普通焊接工

入学资格（此计划并不适用已持有中工/大工资历人士）：

已注册为《建造业工人注册条例》注册普通工人；及 具备最少一年与建造业相关的工作经验；及 未有考获任何中级工艺测试或工艺测试或没有注册成为《建造业工人注册条例》中任何工种的注册半熟练技工或注册熟练技工，但若注册成为<建造货运车辆架驶员或其分类>(C349a、C349b、C349c、C349d)的注册熟练技工及<机械设备操作工的分类>(吊船）C357、（建筑工地升降机）C332)的注册熟练技工则获豁免；及 一年内未曾参加议会资助的培训计划。 电气布线工须通过色觉测试 普通焊接工须持有气体焊接安全训练证明书(风煤咭)

中级技工合作培训计划（技术提升课程）-「一专多能」课程编号及入学资格

课程编号 机电工程协会【技术提升课程 － 一专多能】 SEC001S 「一专多能」特别班- 水喉工 SEC002S 「一专多能」特别班- 电气布线工 SEC004S 「一专多能」特别班- 普通焊接工

入学资格：

已注册为《建造业工人注册条例》非报读工种的注册半熟练技工或注册熟练技工；及 非持有报读工种中级工艺测试（中工）或工艺测试（大工）资历；及 具备最少一年与建造业相关的工作经验（由培训机构核实）；及 一年内未曾参加议会资助的培训计划。 电气布线工须通过色觉测试 普通焊接工须持有气体焊接安全训练证明书（风煤咭）

机电工程协会

资料来源：机电工程协会