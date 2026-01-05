Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地男讲住电话过马路险象环生 获港人1句说话救一命 事后感恩：如不是好言相救就不好说了

生活百科
更新时间：13:01 2026-01-05 HKT
发布时间：13:01 2026-01-05 HKT

港府近年致力宣传行人过马路时要注意安全，不应使用手提电话，亦有推出辅助装置加强行人的过路安全。一名内地男近日网上发文，表示自己于在中环过马路时，因「跟朋友电话聊天」而险象环生，幸得1名港人的1句说话救一命。事后楼主亦有作出反省，「如不是好言相救就不好说了」，详情即看下文！

内地男中环德辅道中过马路险象环生 幸得港人1句说话救一命

一名来自广东的内地男近日于小红书发文，指自己在中环德辅道中跟随1名港人，横过既没斑马线亦没有红绿灯的马路。由于楼主当时「跟朋友电话聊天」，未有为意「左边有巴士和货van（轻型客货车）驶过来」。幸好得到身旁1名港人，以「标志性的港式粤语」轻声作出提醒：「睇车！」令楼主及时回个神来，快步走到行人路，承认「如果不是那位仁兄好言相救，万一那辆van（轻型客货车）突然快驶，就不好说。」

楼主表示，该名作出提醒的港人声线「温柔、体贴、斯文、彬彬有礼，仍然在我脑海回荡不止」。楼主除了感谢该港人外，亦会警惕自己不要边打电话边过马路。

网民吁内地客在港过马路要小心 港法例明文约束过马路行为

有网民表示，内地客在港过马路要小心，因过马路习惯存在文化差异，「内地同胞习惯车让人，来香港真要小心过马路」，「所有行人都要礼让车子的」。有网民则认为大部分香港人都是非常友善：「香港人并不冷漠，或许他们看起来是，提供实际协助是真的！」

根据香港法例第374G章《道路交通(交通管制)规例》，「行人的责任」一节，任何人都不得在以下情况横过马路：

  • 不得在以下情况横过马路 —
    • 身处斑马线控制区内，但却不在斑马线上；
    • 身处距离交通灯控制的过路处15米范围内，但却不在该等交通灯所运作的过路处；
    • 身处距离行人天桥或行人隧道或该天桥或隧道的任何部分15米范围内，但却不使用该天桥或隧道；或
    • 违反穿著制服的警务人员、穿著制服的交通督导员或学校交通安全队员的指示；
  • 不得在过路处停留超过行毕该过路处所需时间；
  • 不得攀越或穿过任何路边围栏或中央分道带而进入车路；或
  • 不可不遵从附表1第124、125、126、137或159号图形所示类型交通标志所显示的规定。  (1987年第242号法律公告)


文：TF
资料及图片来源：小红书

