结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失

结业潮｜连锁超市｜百货公司｜2025年是零售业寒冬，市道持续疲弱，结业潮不断。从屹立数十年的老牌百货，到遍布各区的惠康、百佳超市，甚至是新兴人气品牌，均难敌时代洪流，纷纷出现缩减规模或调整业务。当中包括陪伴街坊30年的先施深水埗店、一年内连执9间分店的AEON旗下$12店、分店数目大缩水至仅余两间的U购Select，以及痛失维港海景地标的诚品尖沙咀店等，令人不胜唏嘘。

1. 先施百货30年深水埗店结业 全港仅余两店

老牌百货先施（Sincere）不敌时代洪流，于年末宣布其深水埗西九龙中心分店，因租约期满将营业至26年1月4日为止，为近30年的社区服务划上句号。消息一出，引来不少街坊及网民惋惜，慨叹一个集体回忆的消逝。

作为西九龙中心的「开国功臣」，先施百货曾是该商场的标志。有网民忆述，先施最初曾一度承租七层楼面，近年规模已缩减至三层。如今结业，为了答谢顾客长久以来的支持，该店在12月展开清货优惠，货品低至一折，涵盖服饰、家品电器及运动用品，吸引大批市民把握最后机会扫货。

先施在结业公告中遗憾地表示「30年的历程即将告一段落」，并强调中环、旺角分店及网店的运作将不受影响。然而，在零售业寒冬下，此次结业仍被视为传统百货业式微的又一警号。有网民感慨，随著深水埗店关闭，全港仅余两间实体分店的先施，突显了实体零售经营的艰难。

2. AEON年执9间$12店！大型百货「休整」前路未明

Living PLAZA和DAISO同属于Aeon集团旗下的平价家品商店。

日资百货AEON在2025年迎来了艰难的变革期，其母公司早前公布亏损扩大，旗下深受欢迎的$12家品店LIVING PLAZA及DAISO亦出现结业潮。截至12月，年内已有9间分店因租约期满而结业，占此类小型店舖的总数约一成。

这股结业潮遍及各区，从将军澳彩明、黄大仙竹园、葵涌石荫、屯门大兴、上环荷李活道、鸭脷洲海怡半岛、大埔运头塘、北角新都城，到近期的土瓜湾店，当中不乏开业十多年的分店。其结业模式亦有迹可寻。店舖通常在结业前夕推出「半价」甚至更低的清货优惠，成为消费者眼中的结业先兆，引来一阵扫货潮。

与此同时，AEON的百货主体业务同样面临调整。九龙城广场分店在租约未满下，于12月突然宣布停业「休整」，未来复业时间未明。尽管官方否认结业，但结合商场多年来的重建传闻，仍加深了一众支持者及熟客对其业务前景的忧虑。

3. 朗豪坊马莎M&S 开业10年难逃结业命运

朗豪坊马莎当年曾为亚洲最大的马莎食品专门店，店内提供急冻食品、新鲜食品、罐头、零食、酒类等多种选择。（朗豪坊网页）

作为港人熟悉的高档英式品牌，马莎 Marks & Spencer亦逃不过2025年结业潮。其位于旺角朗豪坊地库、经营近10年的食品专门店因租约期满，于8月24日正式结业。

占地3,600平方呎的朗豪坊分店，不仅是马莎在亚洲最大的食品店之一，更是品牌首度在亚洲引入「Hot Food to Go」熟食概念的据点，其猪肉卷、热烘三文治及用餐区成为不少人的集体回忆。结业消息一出，旋即引来网民热议，纷纷留言表示不舍：「好钟意坐低食个三文鱼bagel，执左我点算」、「感觉悠闲几好坐」。近年马莎在港业务调整频繁，除了旺角朗豪坊店，早年亦关闭了荷里活广场及黄埔等分店。

4. 老牌中都国货 屹立元朗60年重开再结业

屹立元朗60载、属几代元朗人集体回忆的「中都国货」，在现址重开仅一年多后，再度于12月结束营业。中都国货自1966年开业，曾是区内的地标，巅峰时期更一度拥有三间分店。当年国货公司因商品价廉物美而广受欢迎，从男女服饰、棉被家品，到后来引入的雪糕、零食及文教用品，包罗万有，应有尽有。

对于不少老街坊而言，中都更是童年时的「圣地」。昔日店内有模型、碰碰车、街机和扭蛋机，是当年孩子们流连忘返的乐园，满载欢乐回忆。如今再度结业，网民纷纷慨叹「实体舖好难做得住」，认为国货公司终究难敌网购冲击，引发街坊无限感慨。

5. U购Select超市大缩水 逾百分店执剩两间

位于柴湾翠湾邨的分店于25年12月结束营运，是U购最后一间港九市区内分店。

华润集团旗下的连锁超市「U购Select」，在过去两年经历了翻天覆地的变化，从昔日遍布全港、拥有逾百间分店的社区网络，急剧萎缩至仅存两间，反映了传统零售业在网购热潮及激烈市场竞争下面临的严峻挑战。

U购Select的结业潮由2024年开始，25年更达高峰，分店数量由全盛时期的过百间，断崖式下跌至个位数。踏入下半年，关店速度更有增无减，柴湾翠湾邨分店的告别，不仅带走街坊逾36年的集体回忆，更象征品牌全面撤出港九市区，仅余东涌及天水围两间分店。坊间普遍认为，U购的定价高于两大龙头超市，货品选择亦不够齐全，导致其竞争力不足，当结业消息传出时，不少市民表示并不意外。

6. 759阿信屋一年内执两间 13年旺舖不保

759阿信屋港铁将军澳站分店约于2012年5月开幕，至今已13年多，但最终于2025年8月结业。

零售业寒冬下，主打日本进口廉价货品的连锁专门店「759阿信屋」亦面临挫折。在过去两年，阿信屋版图明显收缩，由全盛时期近三百家分店，锐减至现时约一百六十多家。分店结业潮由新界区蔓延至市区，继天水围、屯门及大角咀分店相继结束营业后，就连开业达13年、位于港铁将军澳站的「老店」亦于8月初告别街坊，引发网民热议，忧虑其经营前景。

有消费者在网上反映，阿信屋的产品种类重复，即使有会员折扣，价格亦渐失优势，吸引力大不如前。从昔日「日本直送」零食的风光，到如今因租金、来货等成本上涨而节节败退，阿信屋的变迁，不仅是一个品牌的衰落，更折射出本港经济环境转型下，本地零售小店所面对的共同挑战。

7. 百佳4个月连执3间 TASTE/FUSION同告失守

位于石塘咀山道的百佳超级市场于25年9月结业。 （图片来源：西环变幻时＠Facebook ）

结业潮之下，本港大型超市集团为应对市场转变，亦需调整业务。属同一集团旗下的百佳、TASTE及FUSION三大超市品牌，在过去一年间均有显著变动，分店网络有缩减亦有扩张。百佳超市在短短四个月内结束了多间分店，包括铜锣湾广场分店、屹立天水围逾30年的新北江商场分店，以及同样经营超过三十载的石塘咀分店，主要原因为租约期满。这些结业消息引来街坊不舍，坦言对日常购物造成不便。

与此同时，开业仅两年的沙田好运中心TASTE，亦因价格偏高及店舖较以往细小等问题而结业。此外，青衣城的FUSION分店也因租约期满而结束营业。尽管多间分店结业，但集团亦在大埔富蝶商场等各个民生区开设新店。这一连串的举动，显示该超市集团正进行汰弱留强的策略，关闭旧有或竞争力稍逊的店舖，同时在具潜力的新兴地区扩展业务，以迎合变化的消费模式。

8. 惠康年执两间 40年街坊爱店离场

服务慈云山街坊40年的翠凤街惠康位处地下层，顾客需经楼梯进入，还设有方便送货使用的斜路，成为区内特色之一。

过去一年，连锁超市惠康亦有两间屹立数十载的老店相继结业，在街坊间引发热议。最具代表性的，是服务慈云山街坊40年的翠凤街分店结业。该店独特的地下层及斜路送货设计，是不少居民的童年回忆。然而，街坊推测，其需要上落楼梯的格局，对区内日渐年长的客群构成不便，加上长期的渠道气味问题，最终或成为其结束营运的原因。

无独有偶，有逾40年历史的北角新都城分店亦告别街坊，但原因有所不同。该店的结束与所在商场即将进行大型翻新工程有关。不过，惠康并未放弃该区，而是在附近觅得新址并迅速重开，显示其在淘汰旧舖的同时，仍致力维持地区服务网络，灵活应对变迁，力求在怀旧与更新之间找到平衡。

9. 文具佬连执3间 1分店惨蚀8位数

马鞍山旗舰店结业前，老板之一「七嫂」于官方专页长文剖白3年来「坚持」的心路历程，表示马鞍山的租约是他们「人生中最沉重嘅一课」。（文具佬FB）

新兴连锁品牌「文具佬」在过去一年亦经历巨变。因租约期满及租金压力，品牌陆续告别中环、马鞍山及海怡半岛分店，并预告调景岭分店亦即将离场，令不少支持者大感惋惜。

回顾这一年，中环分店于年中结业；马鞍山旗舰店亦于年末结束。老板于社交平台剖白，因错误估算客流，马鞍山店带来高达8位数的亏损，是「最沉重的一课」。然而，面对困境，团队并未退缩，反而将品牌重新定位为「生活百货」，引入Chiikawa等潮流精品，成功开拓年轻客源，并利用其他分店的盈利填补亏损，在逆市中更成功进驻九龙湾MegaBox，并预告将在新界西拓展版图，展现了对未来的期盼。

10. 诚品尖沙咀店预告结业 痛失海景地标

2025年零售业的最后一滴血，是陪伴港人10年、作为城市文化地标的诚品生活尖沙咀店。诚品于12月31日宣布，将于2026年第二季迁出星光行现址。这家以维港景色闻名的「海景书店」即将落幕，消息触动了无数读者的心，众人纷纷对这个文化地标的消失表示惋惜。

自2015年进驻以来，诚品尖沙咀店凭借其独一无二的维多利亚港景观，成为城中热话。它不仅是一个阅读空间，更融合了文创、生活风格与咖啡店，成为本地文青及游客的必到之处。在书香中眺望天星小轮穿梭，是这里独有的风景。虽然官方表示将于同区另觅新址，但网民普遍认为，要重现如此壮丽的「海景书店」几乎不可能。

