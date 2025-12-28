逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏

骗案手法层出不穷，稍有不慎，即使在日常购物的寻常场景亦可能堕入陷阱。近日，有内地旅客在香港连锁药房购物时，便疑遇上一场精心布置的「剧场式」骗局。幸好，事主临危不乱才免于堕入陷阱，事后她更将经历分享至社交平台，提醒大众小心。

逛连锁药房地上惊现「大额现金」钱包 事主智破剧场式骗案

近日，有内地旅客在香港连锁药房购物时，疑遇上一场精心布置的「剧场式」丢银包骗局。

事主发现购物篮旁边多了一个露出多张港元钞票的钱包，形容骗徒「生怕别人看不见一样」。

小红书上不少人留言分享自己也听闻过的类似骗案。

近日，在内地社交平台「小红书」上，有内地旅客分享其在本港连锁药房购物时的个人经历，指一名形迹可疑的男子在其身旁徘徊，其后地上更突然出现一个装有「大额现金」的钱包，怀疑是骗徒设下的圈套。

据事主忆述，当时她正将货架篮放在地上专心选购商品。期间，一名戴口罩的男子曾走近，短暂停留后离开，但仍在附近通道徘徊。正当事主准备离开时，赫然发现购物篮旁边多了一个露出多张港元钞票的钱包，形容骗徒「生怕别人看不见一样」。

事主忆起这可能是骗局，因为「以前刷过一博主捡到钱包反而被污蔑拿了里面的钱」，于是立即高声呼唤店员前来处理。没想到，当店员正要捡起钱包时，该名口罩男子竟「立马冲过来拿起钱包」，并打开钱包指著身份证称是物主。事主形容，该男子的反应「完全不像迷乱中找钱包的样子」，令她对事件更感可疑。

网民：20年前就遇过

事主的经历引起网民广泛共鸣，不少人留言分享自己或听闻过的类似骗案，称「我当年就是这样被人骗的」、「20年前在上海地铁上就遇到过」。有网民则指出，现今社会「谁还带现金」，认为钱包「这么破旧」，根本不会帮忙捡拾。

内地公安局：诈骗者故意在受害者旁边丢包

翻查资料，内地公安部门曾解构类似「丢包诈骗」套路，这类骗局的「剧本」早已写好。过程中，骗徒通常有两名或以上，一人负责假装丢失财物，另一人则会出现，并以「见者有份」为由，引诱受害人到僻静处「分钱」。此时，「失主」会现身，指控受害人偷钱，并借机盗取其身上的财物。

